Uno Entre Rios | Escenario | Jorge Rojas

Jorge Rojas presenta "Piano & Voz", un recorrido íntimo por sus canciones

Después de celebrar sus 20 años de carrera como solista con una gira por grandes escenarios y ante miles de espectadores, Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística con “Piano & Voz”

25 de agosto 2026 · 11:42hs
Después de celebrar 20 años

Después de celebrar 20 años, Jorge Rojas vuelve a la esencia de sus canciones

Después de celebrar sus 20 años de carrera como solista con una gira por grandes escenarios y ante miles de espectadores, Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística con “Piano & Voz”, un tour que propone volver a sus canciones desde un lugar más cercano, íntimo y emocional.

Jorge Rojas presenta un nuevo tour: “Piano & Voz”

La propuesta comenzará en septiembre y tendrá como protagonista a la voz de Rojas, acompañada por el piano de Román Ramonda. En este formato despojado, las canciones ocuparán el centro de la escena, con nuevos arreglos especialmente pensados para piano y voz.

Bandalos Chinos se presentará este viernes 28 de agosto en Tribus Club de Arte. Nota exclusiva con UNO

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

doce elencos y mas de dos mil espectadores en el encuentro entrerriano de teatro

Doce elencos y más de dos mil espectadores en el Encuentro Entrerriano de Teatro

El espectáculo busca bajar el ritmo de los grandes despliegues para recuperar la esencia de las composiciones y poner el foco en las historias que atraviesan cada canción. Así, temas emblemáticos de la trayectoria de Rojas tendrán una nueva lectura, en un encuentro donde cada palabra, melodía y emoción adquieren un protagonismo especial.

“Piano & Voz” también llegará acompañado por un nuevo trabajo discográfico. El artista se encuentra ultimando los detalles de “Piano & Voz”, un proyecto compuesto por dos álbumes que reunirán 20 canciones.

La gira recorrerá distintas ciudades del país durante los próximos meses. El primer encuentro será el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario. Luego continuará el 3 de octubre en ATE Casa España de Santa Fe; el 23 de octubre en Quality Espacio de Córdoba; el 31 de octubre en el Teatro Independencia de Mendoza; el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires; el 14 de noviembre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta; y el 28 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Después de una celebración multitudinaria por sus dos décadas como solista, Jorge Rojas apuesta ahora por otro modo de encontrarse con su público: un escenario más pequeño, dos instrumentos y canciones capaces de sostener por sí mismas toda la emoción del encuentro.

LEER MÁS: Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Jorge Rojas tour carrera Show
Noticias relacionadas
bandalos chinos, los perez garcia y mucho mas: la agenda de tribus para este fin de semana

Bandalos Chinos, Los Pérez García y mucho más: la agenda de Tribus para este fin de semana

YSY A puso a Buenos Aires a sus pies con ocho fechas agotadas de “A la Gorra”

YSY A cerró "A la Gorra" con ocho shows agotados y una fiesta junto a su público

Jamiroquai prepara su regreso a Buenos Aires con clásicos y nuevas canciones

El regreso del Space Cowboy: Jamiroquai vuelve a la Argentina

Nonpalidece celebra 30 años de historia con una gran gira por Argentina y Latinoamérica

Nonpalidece celebra 30 años de historia con una gran gira por Argentina y Latinoamérica

Ver comentarios

Lo último

Jorge Rojas presenta Piano & Voz, un recorrido íntimo por sus canciones

Jorge Rojas presenta "Piano & Voz", un recorrido íntimo por sus canciones

Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Ultimo Momento
Jorge Rojas presenta Piano & Voz, un recorrido íntimo por sus canciones

Jorge Rojas presenta "Piano & Voz", un recorrido íntimo por sus canciones

Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Manuel Adorni pidió postergar descargo por inconsistencias en su patrimonio

Tierra del Fuego repudió la operación de buque británico en Ushuaia y cruzó a Nación

Tierra del Fuego repudió la operación de buque británico en Ushuaia y cruzó a Nación

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Policiales
Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Paraná: un taxista murió tras descompensarse al volante

Paraná: un taxista murió tras descompensarse al volante

Ovación
Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Talleres empató con Central en Córdoba

Talleres empató con Central en Córdoba

Estudiantes anunció el cierre preventivo del Plumín por las balaceras

Estudiantes anunció el cierre preventivo del Plumín por las balaceras

Tigre supo resistir los embates de Central Córdoba y volvió al triunfo

Tigre supo resistir los embates de Central Córdoba y volvió al triunfo

Rode y Brunini fueron los ganadores de la fiesta del duatlón en Concordia

Rode y Brunini fueron los ganadores de la fiesta del duatlón en Concordia

La provincia
Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

Entre Ríos fortalece la coordinación regional ante posibles escenarios climáticos por El Niño

Entre Ríos fortalece la coordinación regional ante posibles escenarios climáticos por El Niño

En Crespo se preparan para la 15ª edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos

En Crespo se preparan para la 15ª edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos

Gualeguaychú: la Justicia Federal clausuró la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: la Justicia Federal clausuró la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

Dejanos tu comentario