Jorge Rojas presenta "Piano & Voz", un recorrido íntimo por sus canciones

Después de celebrar sus 20 años de carrera como solista con una gira por grandes escenarios y ante miles de espectadores, Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística con “Piano & Voz”

Después de celebrar sus 20 años de carrera como solista con una gira por grandes escenarios y ante miles de espectadores, Jorge Rojas inicia una nueva etapa artística con “Piano & Voz”, un tour que propone volver a sus canciones desde un lugar más cercano, íntimo y emocional.

La propuesta comenzará en septiembre y tendrá como protagonista a la voz de Rojas, acompañada por el piano de Román Ramonda . En este formato despojado, las canciones ocuparán el centro de la escena, con nuevos arreglos especialmente pensados para piano y voz.

El espectáculo busca bajar el ritmo de los grandes despliegues para recuperar la esencia de las composiciones y poner el foco en las historias que atraviesan cada canción. Así, temas emblemáticos de la trayectoria de Rojas tendrán una nueva lectura, en un encuentro donde cada palabra, melodía y emoción adquieren un protagonismo especial.

“Piano & Voz” también llegará acompañado por un nuevo trabajo discográfico. El artista se encuentra ultimando los detalles de “Piano & Voz”, un proyecto compuesto por dos álbumes que reunirán 20 canciones.

La gira recorrerá distintas ciudades del país durante los próximos meses. El primer encuentro será el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario. Luego continuará el 3 de octubre en ATE Casa España de Santa Fe; el 23 de octubre en Quality Espacio de Córdoba; el 31 de octubre en el Teatro Independencia de Mendoza; el 7 de noviembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires; el 14 de noviembre en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta; y el 28 de noviembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Después de una celebración multitudinaria por sus dos décadas como solista, Jorge Rojas apuesta ahora por otro modo de encontrarse con su público: un escenario más pequeño, dos instrumentos y canciones capaces de sostener por sí mismas toda la emoción del encuentro.