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Paraná: La Feria en tu Barrio incorporó plaza Carbó

La Feria en tu Barrio incorpora un nuevo punto de venta en la Plaza Carbó, en la intersección de México y Santa Fe, en Paraná.

25 de agosto 2026 · 12:08hs
La Feria en tu Barrio incorpora un nuevo punto de venta en la Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio incorpora un nuevo punto de venta en la Plaza Carbó, en la intersección de México y Santa Fe, en Paraná.

El programa municipal de comercialización de alimentos a precios populares La Feria en tu Barrio incorpora un nuevo punto de venta en la Plaza Carbó, en la intersección de México y Santa Fe, en Paraná.

La agenda de esta semana comenzará el miércoles, de 9 a 12.30, en la Comisión Vecinal Artigas, en la zona de la plaza Mártires de Malvinas (Liga de los Pueblos Libres y Éxodo Uruguayo).

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El jueves, en el mismo horario, la feria se trasladará a la Peatonal San Martín; el viernes estará en Plaza Carbó y el sábado cerrará la semana, como es habitual, en la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

Asimismo, el nuevo punto de atención en la Plaza Carbó se mantendrá fijo los últimos viernes de cada mes.

La iniciativa acerca alimentos frescos y de calidad a precios accesibles a distintos sectores de la ciudad, a través del trabajo articulado entre el Municipio, las comisiones vecinales y las organizaciones civiles del territorio.

“La Feria en tu Barrio se enmarca en la política productiva que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero y funciona como un canal de venta directa entre productores y consumidores”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, en referencia al programa que ahora suma 79 puntos de comercialización en toda la ciudad.

Paraná Feria en tu barrio Plaza Carbó
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