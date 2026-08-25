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Prohíben el ingreso con termo y mate a las canchas de Concepción del Uruguay tras una agresión a un árbitro

Tras la agresión a un árbitro con agua caliente durante un partido, la Policía prohibió el ingreso con termos, mates y otros elementos a las canchas.

25 de agosto 2026 · 14:02hs
Prohíben el ingreso con termo y mate a las canchas de Concepción del Uruguay tras una agresión a un árbitro.

Foto: Archivo/UNO

Prohíben el ingreso con termo y mate a las canchas de Concepción del Uruguay tras una agresión a un árbitro.

Tras el grave incidente ocurrido el último fin de semana durante un partido de fútbol, la Jefatura de Policía dispuso prohibir el ingreso con termos, mates y otros elementos que puedan representar un riesgo a los estadios de Concepción del Uruguay.

La medida fue adoptada luego de un episodio registrado en el encuentro que disputaron Rivadavia y María Auxiliadora, donde el árbitro Iván Pastrada fue atacado con agua caliente. Según trascendió, el agresor sería el padre de uno de los jugadores y habría arrojado el contenido de un termo contra el árbitro luego de que este expulsara al futbolista.

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Violencia en el fútbol: prohíben termos y mates en las canchas de Concepción del Uruguay

Tras el hecho, Pastrada radicó la correspondiente denuncia ante la autoridad policial y se inició el procedimiento para determinar las circunstancias de la agresión.

A raíz de lo ocurrido, la Jefatura de Policía comunicó a los presidentes y delegados de los clubes que integran la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay la nueva disposición de seguridad para los encuentros deportivos.

En el comunicado, la Policía informó que, debido al suceso ocurrido en uno de los estadios de la ciudad y que tomó estado público a través de los medios locales, "se prohíbe la concurrencia con los elementos denominados termo y mate y/o cualquier elemento que entorpezca el operativo de seguridad".

La medida alcanza a quienes concurran a los estadios y busca prevenir nuevos episodios de violencia durante los partidos. Además, se estableció que, en caso de incumplimiento, los encuentros no comenzarán hasta que el supuesto infractor o los infractores se retiren del lugar.

Asimismo, la Policía advirtió que ante estas situaciones se iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes, bajo el control del Área de Seguridad Deportiva.

La decisión representa una medida excepcional luego de un episodio que volvió a poner en el centro de la escena la violencia en los escenarios deportivos y la necesidad de reforzar los controles para garantizar la seguridad de árbitros, jugadores y espectadores.

Mate Árbitro Concepción del Uruguay
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