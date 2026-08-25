Uno Entre Rios | Escenario | Imagina Rubí

Teatro para las infancias: "Imagina Rubí" llega este sábado a Hernández

"Imagina Rubí" se presentará el sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, con entrada libre y gratuita

25 de agosto 2026 · 13:12hs
Teatro para las infancias: Imagina Rubí llega este sábado a Hernández

La obra se presentará el sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, con entrada libre y gratuita. La función forma parte del ciclo itinerante Un Domingo de Teatro.

Teatro gratuito para toda la familia: este sábado se presenta Imagina Rubí

Las infancias y sus familias tendrán este sábado una nueva oportunidad para disfrutar del teatro en Hernández. A las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, se presentará Imagina Rubí, una obra que aborda los miedos, las expectativas y la imaginación durante una etapa de cambios.

black eyed peas vuelve a la argentina despues de 16 anos

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

maroon 5 vuelve a la argentina: se presenta el 3 de septiembre en el movistar arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

La historia sigue a Rubí, una niña tímida y creativa que atraviesa la noche previa a su primer día de clases en primer grado. En medio de sus inseguridades, sus amigos imaginarios la acompañarán para ayudarla a enfrentar sus temores.

La obra fue escrita por Evangelina Franzot y dirigida por Darío Ocaranza y Leandro Bogado. Actúan Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Rocío Marcilio, con asistencia de dirección de Verónica Spahn y técnica de Azul Balmás y Felipe Bogado. Tiene una duración de 45 minutos.

La función integra el ciclo Un Domingo de Teatro, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), junto con los municipios sede.

La propuesta reúne a artistas de Maciá y Paraná y recientemente participó del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, realizado en General Galarza y Gualeguay.

La cita será este sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga de Hernández. La entrada es libre y gratuita.

LEER MÁS: "Lío Sagrado", la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

Imagina Rubí Teatro infancias Hernández
Noticias relacionadas
Matt Damon como Odiseo y una historia que no pierde vigencia: La Odisea, furor en los cines

"La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

lio sagrado, la muestra fotografica que retrata como parana vivio el mundial

"Lío Sagrado", la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

Nueve proyectos fueron seleccionados para participar de Timotek, la residencia entrerriana de cine

Difundieron los nueve proyectos seleccionados de Timotek, la residencia audiovisual entrerriana

Ver comentarios

Lo último

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Ultimo Momento
Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

La Luna de Sangre vuelve a encender el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Policiales
La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Ovación
Marcelo Fuentes: Tengo jugadores para salir de esta situación

Marcelo Fuentes: "Tengo jugadores para salir de esta situación"

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Talleres empató con Central en Córdoba

Talleres empató con Central en Córdoba

La provincia
Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Dejanos tu comentario