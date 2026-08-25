Teatro para las infancias: "Imagina Rubí" llega este sábado a Hernández

"Imagina Rubí" se presentará el sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, con entrada libre y gratuita

La obra se presentará el sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, con entrada libre y gratuita. La función forma parte del ciclo itinerante Un Domingo de Teatro.

Las infancias y sus familias tendrán este sábado una nueva oportunidad para disfrutar del teatro en Hernández. A las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga, se presentará Imagina Rubí, una obra que aborda los miedos, las expectativas y la imaginación durante una etapa de cambios.

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La historia sigue a Rubí, una niña tímida y creativa que atraviesa la noche previa a su primer día de clases en primer grado. En medio de sus inseguridades, sus amigos imaginarios la acompañarán para ayudarla a enfrentar sus temores.

La obra fue escrita por Evangelina Franzot y dirigida por Darío Ocaranza y Leandro Bogado. Actúan Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Rocío Marcilio, con asistencia de dirección de Verónica Spahn y técnica de Azul Balmás y Felipe Bogado. Tiene una duración de 45 minutos.

La función integra el ciclo Un Domingo de Teatro, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER), junto con los municipios sede.

La propuesta reúne a artistas de Maciá y Paraná y recientemente participó del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, realizado en General Galarza y Gualeguay.

La cita será este sábado 29 de agosto, a las 17, en el Salón de la Cultura José Ángel Zuázaga de Hernández. La entrada es libre y gratuita.