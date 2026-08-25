Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Según un informe al que accedió UNO , la recaudación del peaje Paraná pasó de $1,5 millones en 2012 a más de $721 millones en abril de 2026.

La recaudación del peaje del Túnel Subfluvial registró un fuerte crecimiento nominal durante los últimos 14 años, según un informe al que pudo acceder UNO , elaborado por la Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos, en base a datos proporcionados por el Departamento Contable y las oficinas de Rendición de Cuentas.

La información corresponde al peaje Paraná, en la salida hacia Entre Ríos, y permite reconstruir la evolución mensual de los ingresos desde enero de 2012 hasta abril de 2026.

La caída de la recaudación acorrala a las provincias y desata una ola de conflictividad laboral en todo el país

Túnel Subfluvial: la evolución de la recaudación del peaje desde 2012

Según los datos incluidos en el informe, en enero de 2012 la recaudación mensual fue de $1.592.982. Catorce años después, en abril de 2026, el monto alcanzó los $721.110.000. En términos nominales, esto significa que el ingreso mensual registrado en el último dato disponible es unas 453 veces superior al de comienzos de 2012. El incremento acumulado supera ampliamente el 45.000%, una evolución que debe analizarse en el contexto de los sucesivos aumentos de tarifas y de la evolución general de los precios durante el período.

La serie muestra que durante los primeros años el crecimiento fue progresivo, aunque con variaciones mensuales. En 2012, la recaudación pasó de $1,59 millones en enero a $2,02 millones en diciembre. Uno de los principales incrementos se produjo en abril, cuando los ingresos aumentaron 18,80% respecto de marzo. En febrero, en cambio, se había registrado una caída del 5,41%.

Durante 2013, los ingresos comenzaron a ubicarse de manera más sostenida por encima de los $2 millones mensuales. El año arrancó con $2,15 millones y terminó con $2,79 millones. En marzo se produjo un salto del 26,95%, hasta los $2,80 millones, mientras que en octubre la recaudación superó por primera vez en la serie los $3 millones, con $3.023.455.

La tendencia ascendente continuó en 2014. En enero se registraron $2,86 millones y en julio la cifra trepó hasta $3,85 millones. Agosto cerró con $3,97 millones y octubre mostró un nivel similar. En diciembre, el ingreso mensual fue de $3,71 millones.

Durante 2015, la recaudación se mantuvo entre los $3,6 millones y los $4,5 millones. El máximo del año se produjo en octubre, con $4,55 millones, luego de que en septiembre se alcanzaran $4,46 millones. Diciembre cerró con $4,19 millones.

El túnel se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región. Gobierno de Entre Ríos.

El crecimiento comenzó a acelerarse en 2016. Luego de iniciar el año con $4,08 millones, marzo registró un incremento del 38,40% y llegó a $5,59 millones. En julio se produjo otro salto significativo, del 41,14%, hasta los $7,57 millones. Agosto marcó el máximo de ese año, con $7,84 millones, mientras que diciembre cerró con $7,43 millones.

En 2017, los ingresos volvieron a crecer de manera considerable. Enero comenzó con $8,89 millones y julio alcanzó los $11,21 millones. Durante los meses siguientes, la recaudación se mantuvo alrededor de los $10 millones y llegó a $11,41 millones en octubre. El año terminó con $10,42 millones en diciembre.

La evolución continuó en 2018. La recaudación alcanzó $12,49 millones en enero y $14,06 millones en julio. En octubre se ubicó en $13,69 millones y diciembre cerró con $13,74 millones. Durante 2019, los ingresos superaron de manera sostenida los $15 millones y llegaron a $20,22 millones en octubre, el máximo registrado hasta ese momento.

La tendencia se interrumpió abruptamente en 2020 con el impacto de la pandemia de coronavirus y las restricciones a la circulación. El año había comenzado con $18,21 millones en enero y $18,17 millones en febrero. En marzo, los ingresos cayeron a $12,61 millones, un 30,57% menos que el mes anterior, y en abril descendieron otros 42,22%, hasta los $7,29 millones.

Ese registro de abril de 2020 representa uno de los momentos más bajos de la serie en relación con los meses previos. La caída coincidió con el período de mayores restricciones a la circulación y el fuerte descenso del tránsito vehicular. A partir de mayo comenzó una recuperación gradual: la recaudación subió a $9,32 millones y en junio llegó a $10,83 millones. En octubre se produjo un nuevo incremento del 38,60%, hasta los $14,37 millones.

Durante 2021 se consolidó la recuperación. En enero se registraron $14,49 millones, pero en febrero el ingreso aumentó 59,53%, hasta los $23,12 millones. En marzo alcanzó $25,64 millones y, después de las bajas registradas durante abril y mayo, retomó el crecimiento durante el segundo semestre. En julio llegó a $29,18 millones, en agosto a $32,02 millones y en septiembre alcanzó $36,46 millones, el máximo de ese año.

En 2022, la recaudación comenzó a ubicarse por encima de los $38 millones mensuales. Enero registró $38 millones y febrero $42,35 millones. Marzo llegó a $45,02 millones, mientras que mayo y junio superaron los $50 millones. En julio se alcanzaron $56,69 millones y agosto marcó el máximo del año, con $57,05 millones. Luego de algunas bajas durante el último trimestre, diciembre cerró con $49,80 millones.

El salto fue todavía más marcado en 2023. La recaudación pasó de $53,16 millones en enero a $54,33 millones en marzo, pero en abril se produjo un incremento del 47,65%, hasta los $80,22 millones. En mayo llegó a $89 millones y en julio superó los $98 millones. Agosto marcó otro salto, con $112,30 millones, mientras que octubre registró $112,40 millones. El año terminó con $151,06 millones en diciembre, luego de una suba mensual del 38,32%.

Durante 2024, los ingresos ingresaron en una escala completamente diferente. Enero comenzó con $154,94 millones, pero en febrero se produjo un incremento del 49,40%, hasta los $231,47 millones. En marzo se alcanzaron $306,19 millones. Después de algunas variaciones durante los meses siguientes, julio registró $336,23 millones y agosto presentó uno de los mayores saltos de toda la serie: un aumento del 67,63%, hasta los $563,62 millones.

En 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces.

El crecimiento continuó durante el segundo semestre. En septiembre se recaudaron $596,85 millones y octubre marcó el máximo de 2024, con $624 millones. En noviembre el monto bajó a $582,48 millones y diciembre cerró con $572,40 millones. De esta manera, el nivel de ingresos se ubicó muy por encima del registrado durante 2023.

En 2025, la recaudación se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones mensuales más moderadas. Enero comenzó con $737,35 millones y febrero registró $748,11 millones. En marzo se alcanzaron $754,77 millones, mientras que abril cerró con $723,12 millones. Después de una nueva baja en junio, cuando se recaudaron $694,90 millones, los ingresos volvieron a crecer en julio y llegaron a $771,88 millones.

En agosto de 2025 se registraron $767,63 millones y en septiembre $775,88 millones. El máximo anual se alcanzó en octubre, con $799,80 millones. Luego se produjo una reducción en noviembre, hasta $742,42 millones, y diciembre cerró con $721,65 millones. De esta manera, el año consolidó un nivel de recaudación mensual muy superior al de los períodos anteriores.

El 2026 comenzó con una recaudación de $733,29 millones en enero. En febrero se produjo una baja del 2%, hasta $718,63 millones, mientras que marzo volvió a mostrar un incremento del 6,60% y alcanzó $766,05 millones. En abril, último mes con datos disponibles en el informe, se registraron $721,11 millones, con una caída mensual del 5,87%.

La comparación entre los extremos de la serie permite dimensionar la magnitud del cambio. En enero de 2012, el peaje Paraná del Túnel Subfluvial generaba poco menos de $1,6 millones mensuales, mientras que en abril de 2026 la recaudación superó los $721 millones. La diferencia nominal es de aproximadamente 453 veces.

Vehículos que salen de Entre Ríos: el Túnel creció 0,32% y Victoria-Rosario aumentó 78%.

A lo largo del período pueden identificarse distintas etapas: un crecimiento gradual entre 2012 y 2019, el fuerte impacto de las restricciones de circulación en 2020, la recuperación durante 2021 y 2022 y una aceleración mucho más pronunciada desde 2023. A partir de ese momento, los ingresos pasaron de decenas de millones a cientos de millones de pesos por mes.

La evolución de la recaudación refleja tanto los cambios en el nivel de actividad y el tránsito vehicular como el efecto de las actualizaciones tarifarias y de la evolución nominal de la economía argentina. Por eso, el aumento observado en pesos corrientes no puede interpretarse por sí solo como un incremento equivalente en términos reales.

El último registro disponible, correspondiente a abril de 2026, muestra que los ingresos se mantuvieron en $721,11 millones pese a la caída mensual del 5,87%. El monto se encuentra muy por encima de los valores registrados antes de 2024 y confirma el nuevo nivel nominal alcanzado por la recaudación del peaje Paraná.

Así, mientras en el comienzo de la serie los ingresos mensuales apenas superaban el millón y medio de pesos, en el último dato disponible ya se ubicaban por encima de los $700 millones. La diferencia permite dimensionar la transformación registrada en la recaudación del Túnel Subfluvial a lo largo de más de una década.