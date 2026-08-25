El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

El torneo de pádel se desarrolló de manera simultánea en 22 canchas de ocho complejos durante el fin de semana.

Con una participación de 283 parejas y jugadores llegados desde distintos puntos de la provincia, Concepción del Uruguay vivió durante el último fin de semana una verdadera fiesta del pádel con la disputa del Torneo Provincial, organizado por la Asociación de Pádel del Centro de Entre Ríos (APCER).

Durante tres jornadas, la ciudad recibió a representantes de Paraná, Concordia, Victoria, La Paz, Santa Elena, Federal, Gualeguay y de la propia APCER, que reúne a jugadores de los departamentos Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Villaguay y Tala. La convocatoria convirtió al certamen en una de las competencias provinciales más importantes del calendario entrerriano, tanto por la cantidad de participantes como por el nivel deportivo exhibido en cada una de las categorías.

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El torneo se desarrolló de manera simultánea en 22 canchas de ocho complejos, con partidos en Oeste Pádel, La Toska, Miami, Locos por el Pádel, Locos Bulevar, Acapulco y Cedels, además de las instalaciones del Club Juventud de Caseros. Esta importante infraestructura permitió llevar adelante una competencia de gran magnitud, con actividad desde el viernes y durante todo el fin de semana.

La gran cantidad de participantes y acompañantes también generó un importante movimiento durante todo el fin de semana, con una ciudad que volvió a recibir a la familia del pádel entrerriano y a convertirse en punto de encuentro para deportistas de diferentes localidades.

La organización también fue uno de los aspectos destacados del fin de semana. La coordinación entre los diferentes complejos, el importante número de canchas disponibles y el trabajo de APCER permitieron desarrollar con éxito un torneo que reunió a cientos de jugadores y acompañantes, consolidando una vez más a Concepción del Uruguay como una de las plazas de referencia para la práctica y organización de competencias de pádel en Entre Ríos.

Resultados

2ª Caballeros: La pareja de APCER volvió a quedarse con el título provincial. Los sanjosesinos Alejandro Roude y Simón Villanova derrotaron en la final al uruguayense Franco Montañana, quien formó dupla con Joaquín Aranda, de Concordia. El resultado fue 6/3 y 7/6, en un fantástico tie break que se extendió hasta el 15-13 y se convirtió en uno de los grandes espectáculos del fin de semana, ante un público que colmó el complejo La Toska.

3ª Caballeros: La pareja de Federal dio el gran golpe del torneo. Cristian Emanuel Zaragoza y Emmanuel Molina derrotaron por 6/3, 3/6 y 6/3 a la dupla concordiense integrada por Exequiel León y Franco Collazo. Los campeones habían dejado en semifinales al uruguayense Gerónimo Alú y al larroquense Tobías Romani, con parciales de 4/6, 6/3 y 6/1.

3ª Damas: Las representantes de APCER Iberá Caire, de Villa Elisa, y Melina Santo, de Villaguay, se consagraron campeonas tras derrotar en la final a Carla Díaz Scola, de Colón, y María de las Nieves Dezorzi, de Larroque. Luego de perder el primer set por 6/4, Caire y Santo revirtieron el encuentro y se impusieron por 6/4 y 6/1 en los dos parciales siguientes.

4ª Caballeros: Los campeones fueron los representantes de Santa Elena Alex Arzuaga y Hugo Burkbart, quienes enfrentaban a Santiago Romero y Jonatan Bourlot, de Villa Elisa. Arzuaga y Burkbart se impusieron por 7/5 en el primer set y, cuando el segundo se encontraba igualado 1-1, una lesión de Santi Romero obligó a la pareja rival a abandonar el encuentro.

4ª Damas: El título fue para las concordienses Delfina Cosi Calgaro y Emma Buraglia, quienes derrotaron por 4/6, 6/4 y 6/4 a Patricia Noemí Retamar, de Santa Elena, y Alma Nerea del Valle Oroño, de Bovril. Las subcampeonas venían de superar en semifinales a las representantes de APCER Sofía Gallardo y Ámbar Villanova, en un durísimo encuentro que terminó 5/7, 7/5 y 7/6.

5ª Caballeros: Los campeones fueron Facundo Vela y Leandro Villabona, ambos de Gualeguay, quienes derrotaron en la final por 6/4 y 6/4 a Mauricio Kliphan, de Seguí, y Marcos Demarziani, de Victoria.

5ª Damas: Las representantes de Federal Camila Techeira y Carlina Negro se consagraron campeonas tras imponerse por 7/5 y 7/5 a la pareja de Victoria integrada por Emilce Franchini y Mariángeles Desiree Chiara. En semifinales, las campeonas habían derrotado a las uruguayenses Melina Albiaque y Marcelina Sanabria por 7/5 y 6/3.

6ª Caballeros: El título quedó en manos de los representantes de Santa Elena Gustavo Strauss y Matías Bejerano, quienes derrotaron en la final a los uruguayenses Gabriel Chivel y José Gradizuela por un doble 6/3. Los jugadores locales cerraron de esta manera un gran torneo y recibieron el acompañamiento de una importante cantidad de público presente en La Toska.

6ª Damas: El campeonato fue para la pareja de Gualeguay integrada por María Belén Loze y Luisina Cáceres, que derrotó por 7/6 y 6/4 a Katherine Bordón, de Sauce de Luna, y Daira Sofía Torres, de Federal. Las subcampeonas habían dejado en semifinales a la pareja uruguayense que más lejos llegó en la categoría, integrada por Cecilia Kayperci e Ivana Neifert.

7ª Damas: Las campeonas fueron las representantes de Concordia María Eugenia Rozas y Camila Schonfeld, quienes derrotaron en la final a Johana Abrahan y Gisela Ricalde, ambas de Gualeguay. La definición se extendió a tres sets, con parciales de 6/4, 4/6 y 7/5.

7ª Caballeros: Los campeones fueron los representantes de San Salvador Johan Thomas Sánchez Zabala y Fausto Pinget, quienes derrotaron por 6/0 y 6/4 a Santiago Rohr y Facundo Ruiz Díaz, ambos de La Paz.