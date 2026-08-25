Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Bandalos Chinos se presentará este viernes 28 de agosto en Tribus Club de Arte. Nota exclusiva con UNO

Bandalos Chinos se presentará este viernes 28 de agosto en Tribus Club de Arte. Nota exclusiva con UNO

Bandalos Chinos se presentarán este viernes 28 de agosto en Tribus Club de Arte para continuar presentando su último disco. En diálogo con UNO, Goyo Degano habló sobre el desafío de romper la fórmula, la historia detrás de Departamento, los años compartidos entre seis músicos y un presente que los encuentra girando por Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

La banda nacida en Beccar, Buenos Aires, llega este viernes a Tribus Club de Arte de Santa Fe para continuar presentando Vándalos, su más reciente trabajo discográfico. El show será una nueva oportunidad para encontrarse con un público que los acompaña desde sus primeros años y con quienes se fueron sumando a medida que sus canciones cruzaron las fronteras del país.

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En diálogo con UNO, el cantante Goyo Degano definió a Vándalos como un “disco bisagra”. El álbum nació de la necesidad de salir de los lugares conocidos y de volver a poner en discusión el modo de hacer música de una banda que, después de más de una década y media de trayectoria, ya tiene una identidad reconocible.

“Es un disco que grabamos en Buenos Aires, en nuestro estudio, y para nosotros fue desafiante, como romper la fórmula, inventamos una receta nueva con muchas incertidumbres”, contó Goyo.

El resultado fue un álbum que abrió una nueva etapa para el grupo. Vándalos fue producido junto a Fermín Ugarte y grabado en Buenos Aires, después de una trilogía conformada por BACH (2018), Paranoia Pop (2020) y El Big Blue (2022), trabajos que consolidaron a Bandalos Chinos como uno de los nombres centrales del indie argentino y latinoamericano.

“Estamos contentos porque la gente lo recibió muy bien y estamos girando por muchas partes del país y del mundo”, señaló Degano. Y ese presente se nota en el mapa de la banda: después de pasar por Europa, México y Estados Unidos, el grupo tiene por delante nuevas presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile.

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Romper la fórmula

La decisión de cambiar no fue solamente sonora. Para Bandalos Chinos también tuvo que ver con una etapa de madurez personal.

Cuando comenzaron, los integrantes tenían alrededor de 20 años. Hoy, según cuenta Goyo, el promedio de edad ronda los 35. Ese paso del tiempo también aparece reflejado en las canciones y en el concepto general de Vándalos. “Lo primero que surgió fue el nombre, Vándalos. Quisimos jugar a ser otra banda. Había una intención de acompañar la madurez nuestra”, explicó.

La idea era reflejar quiénes son hoy y no intentar permanecer atados a la imagen de aquellos jóvenes que empezaron a tocar juntos. En ese recorrido aparecen canciones relacionadas con el amor, las amistades y las experiencias compartidas. “El disco es nuestro, somos nosotros”, resumió el cantante. Ese proceso de transformación también aparece en la música. La banda decidió trabajar desde otro lugar y aceptar el riesgo que implica no saber exactamente cuál será el resultado. La producción de Fermín Ugarte ayudó a empujar esa búsqueda y a romper con algunos de los mecanismos que Bandalos Chinos había desarrollado durante los años anteriores.

En Vándalos conviven el pop y la pista de baile con nuevas texturas y una búsqueda más experimental. El disco fue presentado como un cambio de rumbo dentro de la historia del grupo, pero sin abandonar una identidad que ya está profundamente incorporada a sus canciones.

Bandalos Chinos nació en 2009 en Beccar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. “Todo el tiempo trabajamos para no perder la capacidad de asombro. Creemos que no hay una línea de llegada, sino mantener la vigencia y que la rueda siga girando”, sostiene.

El desafío, dijo Goyo, está en encontrar el equilibrio. “Somos seis personas y cada uno tiene sus búsquedas y lo desafiante es ponernos de acuerdo y acompañarnos, estar en sintonía lo más que podamos, seguir y descubrir si hay un techo o cuál es”.

Para muchos seguidores, hay canciones que funcionan como una puerta de entrada al universo de la banda. Departamento es una de ellas.

Goyo recuerda que el tema tiene una historia particular porque, a diferencia de Vándalos, no pertenece a ninguno de los discos de estudio de la banda. Fue grabado en 2018 y publicado en 2019, en un momento importante del crecimiento internacional del grupo.

“Fuimos a México y conocimos a Adán Jodorowsky, su estudio. Y ahí el tecladista dijo que tenía una canción y nos encantó”, recordó Goyo. Mientras trabajaban en la grabación, Jodorowsky terminó sumándose al tema y aportando a su construcción. El productor y músico francés-mexicano ya tenía un vínculo importante con Bandalos Chinos y posteriormente produjo la trilogía que incluyó BACH, Paranoia Pop y El Big Blue.

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“Adán se sumó y fue un motorcito para la banda”, contó Goyo. Con el tiempo, la canción se convirtió en una de las favoritas de sus seguidores y en uno de esos temas que el público espera escuchar cada vez que la banda sube a un escenario.

“La gente ama esa canción y nunca falta. Suena muy bien en vivo. Además, es una canción que la amamos, nos encanta”, aseguró.

Después de recorrer distintos países y escenarios, Bandalos Chinos llega a Santa Fe con un espectáculo que, según anticipó Goyo, tiene una estructura clara pero también espacio para la sorpresa. “Estamos con muchas ganas de ir a Santa Fe. Venimos con un show reaceitado, preparado”, adelantó.

El repertorio estará centrado en Vándalos, pero la noche también permitirá recorrer distintas etapas de la carrera de la banda. “Es un show centrado en el último disco, pero nos damos el lujo de repasar todo lo que nos gusta y le gusta al público”, explicó. “Los esperamos a todos, a quienes nos conocen y a quienes no”, dijo.

Las entradas se encuentran disponibles en boletería de Tribus y a través de Ticketway.com.