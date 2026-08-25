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"Lío Sagrado", la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

La exposición "Lío Sagrado" reúne 25 fotografías de Mauricio Garín y se inaugura este jueves 27 de agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

25 de agosto 2026 · 12:45hs
Lío Sagrado, la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

"Lío Sagrado" reúne 25 fotografías de Mauricio Garín, acompañadas por crónicas de Ricardo Leguizamón. Se inaugura este jueves 27 de agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y luego recorrerá distintos espacios de Paraná.

“Lío Sagrado”: 25 fotografías y crónicas para contar el Mundial desde Paraná

Las calles, los festejos, los abrazos y las emociones compartidas durante el Mundial 2026 quedaron registrados en “Lío Sagrado”, una muestra fotográfica que busca contar, desde la mirada de los hinchas, cómo vivió Paraná uno de los acontecimientos deportivos más convocantes.

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La exposición se inaugurará este jueves 27 de agosto, a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio. La propuesta reúne 25 fotografías tomadas por el reportero gráfico Mauricio Garín durante la cobertura del Mundial para el medio periodístico independiente Entreriosahora.com.

Cada imagen está acompañada por una crónica periodística escrita por Ricardo Leguizamón, construida desde la perspectiva del hincha y con una mirada que combina el registro periodístico con una fuerte impronta emocional y literaria.

Más allá del fútbol y de los resultados deportivos, “Lío Sagrado” pone el foco en aquello que sucede alrededor de una competencia de estas características: las emociones colectivas, los lugares de encuentro, las celebraciones y las distintas maneras en que una comunidad comparte un acontecimiento que queda en la memoria.

En ese sentido, la muestra propone un registro visual y literario de Paraná durante el Mundial, a partir del trabajo conjunto entre fotografía y escritura. Las imágenes de Garín y las crónicas de Leguizamón construyen una mirada sobre la ciudad y sus habitantes, recuperando escenas cotidianas atravesadas por la pasión futbolera.

La inauguración en la Casa de la Cultura contará con sonido, iluminación, brindis y catering, como parte de una presentación que busca poner en valor el trabajo realizado durante la cobertura.

Pero el recorrido de “Lío Sagrado” no terminará allí. La muestra continuará circulando por distintos espacios de la ciudad para ampliar el acceso a este registro de la experiencia colectiva.

La próxima presentación será el 4 de septiembre, a las 20, en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná, ubicado en Corrientes y Andrés Pazos. Posteriormente, el 14 de octubre, a las 20, llegará al Centro Cultural Juan L. Ortiz, en bulevar Racedo 250.

Así, “Lío Sagrado” propone volver sobre aquellas imágenes y relatos para recordar no solamente cómo se vivió el Mundial, sino también cómo una ciudad se encontró, celebró y construyó memoria alrededor de una pasión compartida.

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Lío Sagrado Paraná Mundial Mauricio Garín Crónicas
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