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Difundieron los nueve proyectos seleccionados de Timotek, la residencia audiovisual entrerriana

Timotek: nueve proyectos audiovisuales fueron seleccionados para una residencia en Valle María

25 de agosto 2026 · 12:27hs
Nueve proyectos fueron seleccionados para participar de Timotek

Nueve proyectos fueron seleccionados para participar de Timotek, la residencia entrerriana de cine

La Residencia de Guión y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos, Timotek, ya tiene sus proyectos seleccionados. La propuesta reunirá en octubre a nueve iniciativas de largometrajes de ficción, documental, animación y experimentación, que atravesarán siete jornadas de trabajo en Valle María, departamento Diamante.

Timotek: nueve proyectos audiovisuales entrerrianos tendrán una residencia de formación y desarrollo

La residencia es producida por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y estará coordinada por la cineasta Celina Murga. El objetivo es acompañar el desarrollo de proyectos audiovisuales que se encuentran en una etapa inicial o de desarrollo y que cuentan con un tratamiento narrativo argumental.

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Los proyectos seleccionados son “Todo bien igual”, de Victoria de Michele; “Las cuchillas”, de Renzo Blanc; “Narda”, de Ingrid Carlson; “Maromera”, de Martina Beker; “Por un puñado de patacones”, de Manuel Rey; “La solapa”, de Abril Ansaldi; “Tornado del ´97”, de Paula Burna; “Las estelas de una sonrisa”, de Yamila Cabrera; y “Cómo se nombra una tormenta”, de Carla Scolari.

Durante la residencia, los participantes compartirán espacios de trabajo, formación y producción, junto a tutores y referentes del sector audiovisual y la cultura. La experiencia también permitirá fortalecer el intercambio entre realizadores y acompañar los procesos creativos desde una perspectiva federal y vinculada con la identidad regional.

Además, los proyectos formarán parte de instancias específicas del mercado de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

Bajo el lema “El río conecta, el cine también”, Timotek —palabra que significa “Escucha” en lengua Chaná— se propone como un espacio para el desarrollo de obras, la formación intensiva y el encuentro entre realizadores. La residencia busca así que las historias puedan crecer desde Entre Ríos y, al mismo tiempo, generar nuevos vínculos dentro del mapa audiovisual nacional.

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Timotek proyectos Valle María
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