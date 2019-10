La mujer de Justin Bieber amenazó a Selena Gómez

La cantante Selena Gómez lanzó un nuevo tema y los fanáticos creen que está dedicado a su ex novio Justin Bieber. Esto provocó que la actual esposa del cantante, Hailey Baldwin Bieber, compartiera en sus historias de Instagram un mensaje insinuando un ataque a Selena, el tema "I'll Kill You" (Voy a matarte) de Summer Walker.

En la nueva canción de Selena que lleva por título "Lose You to Love Me" (Perderte a vos para amarme a mí), la cantante menciona frases como "Lo di todo y todos lo saben" o "Vi las señales y las ignoré". En su sitio, la cantante dice: "Esta canción está inspirada por muchas cosas que me han pasado en la vida desde mi último álbum".

Como "venganza" los fanáticos de Selena inundaron de comentarios la última foto de Hailey en Instagram con frases de la canción. Una de las cosas que no le perdonan a Justin es haber avanzado con su vida amorosa a solo dos meses de dejar a Selena. De hecho, una de las líneas que más indica que la canción habla de él dice: "En dos meses nos reemplazaste".

El cantante canadiense se casó en dos oportunidades con Hailey, la última en una ceremonia en Carolina del Sur en donde se hicieron presentes muchas celebridades. Y Selena en la canción también confirma que la historia de ellos se terminó de una vez por todas. Aprendió a quererse y alejarse de lo que la lastima.