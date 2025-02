La historia detrás de la remera que usó Luck Ra en la Fiesta Nacional del Mate

El sábado por la noche, el artista sorprendió a todos luciendo una camiseta con el mensaje “Ya saqué a bailar a mi morocha”, un obsequio de Renzo Casalongue, fotógrafo de la capital entrerriana. En una entrevista con La mañana de la red ( La Red Paraná 88.7 ), Casalongue relató cómo fue el encuentro con su ídolo. “Fue una locura, no lo podía creer. Pero como siempre digo, hay que permitirse soñar”.

El fotógrafo profesional, quien trabaja en eventos, cumpleaños de 15 y casamientos, contó que asistió a la Fiesta del Mate gracias al apoyo de El Once, que le facilitó una acreditación para ingresar al evento. “A partir de ahí, todo fue más fácil”, comentó.

Además de su carrera como fotógrafo, Casalongue tiene un emprendimiento de remeras sublimadas, y fue así como surgió la idea de diseñar la camiseta que Luck Ra lució en el escenario.

“Lo empecé con mi papá hace poco, y pensando en ideas innovadoras para las redes sociales, se me ocurrió crear esta prenda para Luck Ra. También lo hice pensando en el Día de los Enamorados, por lo que la camiseta incluye una foto de él con La Joaqui, su novia”, explicó.

El encuentro con el cantante fue especialmente emotivo para Casalongue. “Pude llegar al camarín y decirle a los de seguridad que tenía un regalo para él. Tuve la suerte de que le avisaran, y él salió a ver qué era. ‘¡Con lo que me hace falta una remera!’, me dijo riendo, y le encantó. Dijo que iba a intentar ponérsela en el show. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero se acordó, se la puso. Además, subió las fotos a las redes sociales. Es un grande, generoso, humilde, un joven que llegó desde muy abajo”, añadió.

La presentación de Luck Ra en la costanera de Paraná frente a más de 90.000 personas, fue histórica, gratuita y multitudinaria, consolidándose como uno de los eventos más destacados de la Fiesta Nacional del Mate.