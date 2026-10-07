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La H No Murió llega a Paraná para celebrar los 35 años de Ácido Argentino

La H No Murió llega a Monet Club el sábado 17 de octubre. El show forma parte de la gira por los 35 años de Ácido Argentino

7 de octubre 2026 · 12:53hs
La H No Murió llega a Paraná para celebrar los 35 años de Ácido Argentino

El metal argentino tiene una nueva cita en Paraná. La H No Murió regresa a los escenarios para conmemorar los 35 años de Ácido Argentino, el histórico disco de Hermética, y llevará este homenaje a la capital entrerriana el sábado 17 de octubre, en Monet Club, ubicado en Liniers 373.

La H No Murió celebra a Hermética en Paraná

La propuesta recupera el espíritu y la música de Hermética, una de las bandas fundamentales de la historia del metal nacional. La formación de La H No Murió está integrada por Claudio O’Connor en voz y Tano Romano en guitarra, ambos exintegrantes de Hermética, junto a Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería.

Ácido Argentino fue editado en 1991 y se convirtió en el segundo álbum de estudio de Hermética. El disco obtuvo la certificación de platino y marcó una etapa clave para la banda, con canciones que trascendieron generaciones y que continúan vigentes dentro de la escena del metal argentino.

Durante 2026, La H No Murió lleva este aniversario a distintos escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa. La gira tendrá además un capítulo especial en noviembre, cuando la banda vuelva a compartir escenario con Iron Maiden durante sus dos presentaciones en el estadio de Huracán.

En Paraná, el público podrá reencontrarse con las canciones de una banda que dejó una huella profunda en el rock pesado argentino y celebrar las más de tres décadas de un álbum que continúa formando parte de la historia del género.

El show será el sábado 17 de octubre en Monet Club, Liniers 373, Paraná. Las entradas ya están a la venta a través de Platea Vip y también pueden conseguirse en YUBA, San Martín 650.

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La H No Murió Paraná metal
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