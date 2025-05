La Fiesta Noventosa Mal celebra su quinta edición en Paraná

Si hay algo que distingue a esta fiesta es su capacidad para teletransportar al público a los años dorados del walkman, los videoclips por MTV, los peinados exagerados y los hits inolvidables. Desde Ace of Base, Roxette y INXS hasta Soda Stereo y Virus, la pista de baile explotará al ritmo de esos clásicos que siguen latiendo fuerte en la memoria colectiva.

En ediciones anteriores, más de 3.000 personas por noche fueron parte de esta experiencia retro que no para de crecer. Con DJ's como Gogui Butus (ex Danhes), luces y sonido de última generación, y una ambientación cuidadosamente curada para revivir la estética noventosa, la fiesta se convirtió en un ritual para fanáticos de la nostalgia, pero también para quienes buscan una noche distinta, descontracturada y llena de energía positiva.

Fiesta Noventosa Mal2.jpg

“La Fiesta Noventosa Mal no es solo para los nostálgicos”, aseguran desde la organización. “Es para todos los que quieren divertirse sin prejuicios, bailar sin parar y reencontrarse con una época donde la música tenía otra magia”. Excandalo, uno de los espacios más emblemáticos de la noche paranaense, volverá a transformarse por completo para la ocasión: visuales temáticas, decoración retro, sorpresas y una pista que promete no vaciarse hasta la última canción. La propuesta invita a sacar del ropero los looks noventosos, reunir al grupo de amigos y prepararse para una noche que ya se vive como un clásico.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en www.plateavip.com.ar y en Disquería Breyer, y se recomienda adquirirlas con anticipación: en cada edición anterior se agotaron antes del día del evento