Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

5 de enero 2026 · 12:26hs
Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

La Municipalidad abrió las postulaciones para participar del Mateando. Se trata de un paseo comercial que se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo, en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate.

Los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital.

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. Habrá patio Gastronómico y Feria de Emprendedores. La agenda completa

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

LEER MÁS: Fiesta del Mate 2026: actuarán Lali Espósito, Coti, Los Caballeros de la Quema y Los Nocheros

Los emprendedores y MiPyMEs que deseen participar deberán producir productos relacionados directamente con el mate y su cultura; ser residentes de Paraná; y contar por productos innovadores, de calidad y en stock suficiente para los cuatro días del evento, informaron desde la Subsecretaría de Producción, y aclararon que la postulación no implica el derecho a la participación del evento.

Los interesados pueden inscribirse aquí

¿Qué es el Mateando?

El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias en relación con el mate, la yerba mate y su cultura.

Durante cuatro días emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo para mostrar, degustar y comercializar sus productos. Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, entre otras propuestas.

Este año, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios vinculando oferta y demanda entre yerbateros participantes de la Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

