Sólo con una muestra de pelo, hay herramientas en la genética que ayudan a seleccionar reproductores bovinos, mejorar los rodeos y optimizar los recursos.

La elección de un toro puede influir mucho más de lo que parece en la rentabilidad de un establecimiento ganadero. La fertilidad, la facilidad de parto, la capacidad para producir carne y la eficiencia para transformar el alimento en kilos son algunas de las características que pueden marcar la diferencia entre un animal y otro. Sin embargo, muchas de esas cualidades no se advierten a simple vista. Hoy, los avances en genética y tecnología permiten conocerlas y convertirlas en información concreta para tomar decisiones.

En una provincia como Entre Ríos, donde la ganadería tiene un peso importante en la actividad productiva, estas herramientas representan una nueva posibilidad para mejorar los rodeos y aprovechar mejor los recursos. Una de las iniciativas que trabaja en ese campo es Bulltrack, una startup argentina que combina análisis genómicos y desarrollo de software para identificar el potencial productivo de los bovinos.

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Procedimiento

Su funcionamiento parte de un procedimiento sencillo: se extrae un mechón de pelo del animal, se envía a un laboratorio y, mediante un análisis genético, se obtiene información sobre distintas características. Luego, un sistema informático procesa esos resultados y permite comparar ejemplares de acuerdo con los objetivos de cada productor.

“Muchas veces el productor elige toros y vacas a ojo, pero hay características que no se pueden ver mirando al animal”, explicó a UNO Santiago Scanlan, uno de los impulsores del emprendimiento.

En este marco, explicó: “Hay ciertos toros que tienen una mejor predisposición genética para producir carne, que son más fértiles o que generan menos problemas en el parto”.

La herramienta permite evaluar 24 características genéticas y elaborar rankings para orientar la selección. La información puede utilizarse desde que el animal es ternero, incluso recién nacido, porque su genética permanece inalterable durante toda la vida, independientemente de los cambios físicos que experimente con el crecimiento. Esto abre la posibilidad de anticipar decisiones y planificar con mayor precisión el futuro de cada rodeo.

Bulltrack es un emprendimiento familiar.

Datos claves que hacen la diferencia

El impacto de estos análisis alcanza distintas etapas de la producción. Una mejor selección genética puede contribuir a incrementar los kilos de carne obtenidos, mejorar la fertilidad, reducir complicaciones durante las pariciones y optimizar la conversión del alimento. También permite elegir reproductores según las necesidades de cada establecimiento, ya que no son iguales los objetivos de un campo dedicado a la cría que los de uno que realiza el ciclo completo o apunta a determinados mercados.

La iniciativa comenzó a funcionar en febrero de 2026 y ya cuenta con más de 55.000 cabezas de ganado dentro de los establecimientos que asesora. Entre sus usuarios hay productores entrerrianos, aunque la incorporación de esta tecnología en la provincia todavía se encuentra en una etapa inicial. Para Scanlan, el interés creciente responde también a un contexto favorable para la actividad, en el que muchos productores vuelven a considerar las inversiones destinadas a mejorar la productividad.

El proyecto nació de la combinación de conocimientos informáticos y experiencia ganadera. La familia de Scanlan lleva más de tres décadas vinculada al campo y cuenta con una cabaña de Brangus en Carmen de Areco, Buenos Aires. Allí comenzaron a utilizar análisis genómicos y advirtieron que, si bien la información era valiosa, resultaba compleja de interpretar para quienes no eran especialistas. Esa dificultad fue el punto de partida para desarrollar un sistema que tradujera los resultados técnicos en decisiones concretas. “Decidimos crear Bulltrack como un software que acerque esta tecnología a cualquier productor, tenga 10 vacas o 10.000”, contó.

Servicio innovador

El servicio incluye el procesamiento de las muestras y el acompañamiento para interpretar los resultados y elaborar un plan genético. Incluso, los productores pueden tomar ellos mismos las muestras y enviarlas para su análisis o solicitar que personal especializado se acerque al establecimiento.

Una particularidad de esta innovación es que complementa, pero no reemplaza, la experiencia de los productore. Tampoco se limita a determinar qué ejemplar tiene mejor apariencia. De hecho, un animal destacado por sus características físicas puede no ser el más conveniente desde el punto de vista genético para un determinado objetivo productivo. En ese sentido, los datos aportan una mirada diferente a la hora de seleccionar reproductores, comprar semen o decidir qué ejemplares conservar para futuras generaciones.

La genética también puede ofrecer información sobre aspectos que van más allá de la reproducción y la producción de carne. Actualmente, los impulsores del proyecto trabajan con la perspectiva de incorporar nuevos análisis que permitan conocer la resistencia o predisposición de los animales a determinadas enfermedades y otros factores sanitarios. Son variables que pueden incidir directamente en los costos, el manejo cotidiano y los resultados económicos de un establecimiento. En este marco, se puede producir más con menos recursos.

La tecnología ya comenzó a trascender las fronteras argentinas. El emprendimiento trabaja en la República Oriental del Uruguay con un cliente de gran dimensión vinculado a la industria frigorífica exportadora, donde desarrolla un plan genético de mayor escala. También proyecta avanzar hacia otros mercados internacionales. Para Scanlan, los avances en genética y el desarrollo de nuevas herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, acelerarán las transformaciones que atraviesa la producción agropecuaria.

Uno de los aspectos más interesantes de estos avances es su posible impacto sobre la eficiencia de la producción de carne. El emprendedor señaló que existen diferencias importantes entre animales en la cantidad de kilos que pueden producir a partir de una misma cantidad de alimento. “Hay animales que producen, al mismo kilo de materia seca, de pasto, un 20%, 30% o 40% más de carne que otros”, explicó.

La posibilidad de identificar esas diferencias y orientar la selección genética permitiría mejorar progresivamente la productividad de los rodeos. Si los ejemplares más eficientes se incorporan a los programas reproductivos, sus características pueden transmitirse a las siguientes generaciones, generando mejoras acumulativas. Se trata de una perspectiva especialmente relevante para una actividad en la que las decisiones de hoy tienen consecuencias durante varios años.

El desafío, entonces, no pasa solamente por producir más animales o ampliar las superficies destinadas a la ganadería, sino también por obtener mejores resultados con los recursos disponibles. Una mayor eficiencia en la conversión del alimento, menos dificultades reproductivas y una selección más precisa pueden traducirse en una producción de carne más competitiva.