Debido a la creciente del río, la Municipalidad de Paraná refuerza la protección costera en Puerto Sánchez a lo largo de unos 150 metros.

Debido al avance del agua en la zona costera, la Municipalidad de Paraná llevó adelante labores de contención a lo largo de casi 150 metros sobre calle Pescador en Puerto Sánchez.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó el sentido de los trabajos: “Lo fundamental en esta zona es poder hacer la contención para evitar que el agua pase la calle y afecte a los vecinos que viven en inmediaciones”.

Y agregó: “Dispusimos la intervención de personal municipal para llevar a cabo estas labores de construcción de defensas con la colocación de bolsas de arena para evitar que el río afecte el sector”.

Son aproximadamente 150 metros de terraplén que construye la Municipalidad en Puerto Sánchez para contener el posible avance del río. “Hemos tenido algunos inconvenientes con la tormenta de este lunes, donde, producto del oleaje y la lluvia, algunas defensas construidas con anterioridad se vieron afectadas. Por eso se diagramó esta intervención con distintas áreas municipales para contener la situación y que nos permita que la población no quede aislada”, explicó Ríos.

Más de la intervención en Puerto Sánchez

Por su parte, Andrés Ynza, vicepresidente de la comisión vecinal Puerto Sánchez, valoró el trabajo del municipio: “Permanentemente han estado en colaboración, en contacto y diálogo con nosotros, también privados han colaborado con fumigaciones o bolsas para arena. La verdad que la colaboración de todos, inclusive de la ciudadanía que ha donado elementos, es muy valiosa y no han dejado nunca de estar presente”, manifestó.

A pesar de la creciente del río, los comedores siguen todos operativos, salvo “El Pescador” que se vio afectado por el agua. Paola Lazzarini, representante del comedor costero “Baires”, dijo: “Estamos trabajando en conjunto y recibiendo ayuda tanto de la comisión vecinal como de la Municipalidad, de los cuales estamos agradecidos”.