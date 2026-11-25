En Victoria se presentarán dos libros que abordan historias de identidad, memoria, diversidad y lucha por los derechos y la soberanía.

En Victoria se presentarán dos libros que abordan historias de identidad, memoria, diversidad y lucha por los derechos y la soberanía.

El próximo viernes 27 de noviembre, a las 19:30, se realizará en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante de Victoria el encuentro “Historias del Litoral: Luchas por la identidad y la soberanía”, donde se presentarán dos publicaciones del Colectivo Editorial Aguará.

La actividad es organizada por el Área de Juventud de la Municipalidad de Victoria, en conjunto con el Concejo Deliberante.

Los libros

Durante la jornada se presentará “Nuestra vida son los ríos”, de Pablo Russo y Ricardo Jaimovich, que recupera la historia de Luis “Cosita” Romero, baqueano del río y referente de la lucha contra las represas en el Paraná Medio y la privatización del río.

También se dará a conocer “Génesis, la historia de Karen y Alexis”, de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, una publicación que relata la historia de Karen Bruselario y Alexis Taborda, una pareja trans de Victoria que decidió formar una familia, en una historia atravesada por el amor, la identidad y la militancia por los derechos LGBTIQ+.

El encuentro contará con la presencia de los protagonistas, quienes compartirán sus experiencias y participarán de un espacio de diálogo e intercambio con la comunidad.

La propuesta busca poner en valor las historias locales y regionales, la memoria colectiva, la identidad litoraleña y las luchas por los derechos y la defensa del territorio.