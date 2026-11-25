La actividad será el miércoles 2 de diciembre en el Mirador TEC y la propuesta estará coordinada por la escritora Mariana Bolzán

En el marco del ciclo Modo Marca, Entre Ríos Creativa invita a participar de “La trama detrás”, un laboratorio gratuito que propone fortalecer la identidad y la comunicación de proyectos creativos a través de la escritura. El encuentro será el miércoles 2 de diciembre, de 17 a 20, en el Mirador TEC (Matorras 861, Paraná).

La propuesta invita a explorar las historias, imágenes y símbolos que forman parte de cada emprendimiento, con el objetivo de descubrir nuevas maneras de comunicar su identidad y transmitir el valor de sus iniciativas. A través de actividades teórico-prácticas, los participantes trabajarán con la literatura y el lenguaje simbólico como herramientas de inspiración.

El laboratorio estará coordinado por Mariana Bolzán, licenciada en Comunicación Social por la UNER, diplomada en Escritura Creativa por la UNTREF, escritora y editora. También fue distinguida con el Premio Literario Provincial Fray Mocho en la categoría Novela.

Este será el segundo encuentro del ciclo Modo Marca, una iniciativa de Entre Ríos Creativa que busca acompañar a emprendedores, artistas, diseñadores y gestores culturales con herramientas para profesionalizar sus proyectos y fortalecer sus marcas. El primer laboratorio, dedicado a la fotografía, se realizará el 26 de noviembre.

La actividad es gratuita, con inscripción previa. Para solicitar el formulario, se debe escribir a [email protected]. La iniciativa es impulsada por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, junto a organismos provinciales y Mirador TEC.