La entrerriana Selva Almada fue reconocida en Italia

La autora entrerriana, Selva Almada, recibió un reconocimiento por su novela "No es un río" en Italia

La escritora entrerriana, Selva Almada, fue reconocida por el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) por su novela "No es un río". La ceremonia fue celebrada en la Sala Elettra del Centro de Convenciones de Roma.

El galardón que recibió Almada tiene como objetivo principal destacar y promover la producción literaria en Latinoamérica que haya sido publicada y traducida en Italia. Además de la escritora entrerriana, participaron 15 editoriales con 19 obras de autores que provienen de ocho distintos países latinoamericanos.

"En momentos en los que se ponen en duda todos los derechos adquiridos y todo lo público, entre eso la educación. Quiero decir que aprendí a leer y escribir en una escuela pública, que pude ir al colegio secundario y a la universidad gracias a la educación laica y gratuita de mi país. Si pude leer montones de libros desde la infancia fue por la biblioteca que había en la escuela y después por la biblioteca pública del pueblo donde crecí", comentó la autora.

Cabe destacar que "No es un río" es la primer obra de la entrerriana en ser editada en Italia y, según el jurado que entregó el galardón, su obra "logra reconstruir la atmósfera enrarecida de la vida de la provincia, en diálogo con la gran tradición de la narrativa regionalista". Por otro lado, se destacó que su prosa es "exacta y límpida, dispuesta a someterse a incursiones fantástica y dibuja una escritura cohesionada y coherente, capaz de desplazarse ágilmente entre los géneros literarios, sobrepasando las frontera".

Sobre Selva Almada

Almada nació el 5 de abril de 1973 y nació en la localidad de Villa Elisa. A los 17 años, en 1991, se trasladaría a Paraná donde estudió Comunicación Social, pero luego ingresaría al profesorado en Literatura. Sus primeros relatos fueron publicados en el semanario Análisis, dirigido por Daniel Enz. En el año 2000 se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde se afianzó en el campo de escritura.

La entrerriana comenzó a destacarse en el mundo literario en 2012 a partir de su primera novela, "El viento que arrasa", la cual tuvo diversas reediciones y fue publicada en el extranjero con traducciones al francés, portugués, holandés y alemán. Su segunda novela, Ladrilleros, llegó un año después y se destacó por las similitudes a Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

Selva Almada y Ricardo Romero compartirán experiencias, ideas y caminos en el seminario "Usina de letras".

Su última novela, "No es un Río", se publicó en 2020 por la editorial Random House. La trama sigue a Enero Rey y al negro, quienes deciden llevar al hijo de su amigo muerto, Tilo, a pescar al mismo río en el que su padre se ahogó 15 años atrás. "El disparador fue una anécdota que escuché en un asado. Un amigo estaba contando que hacía poco habían pescado una raya gigante en el Paraná. Me llamó la atención y, a partir de esa escena de pesca, aparecieron los personajes que son los pescadores y ahí empecé a indagar quiénes eran, qué los unían. Después aparecieron los otros personajes: los isleños que no tuvieron tanto protagonismo al principio, pero que después fueron armándose. El monte y el río también tienen mucha presencia en esta novela", había detallado la autora en una entrevista.