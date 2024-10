—Vamos a festejar un poco de todo, voy a Paraná con mi banda entera. Tocaremos temas de todos los discos y también algo de lo nuevo, pero de lo nuevo muy poquito, porque este show, más que un evento, es una experiencia. Cuento las historias de algunas canciones, compartimos mucho. Vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos a disfrutar de todos estos años juntos.

—Usted está en los escenarios desde hace muchos años, ¿nota alguna particularidad en el público del interior?

—Los públicos son distintos vayas a donde vayas. Uno toca en capital y te vas a un barrio de Buenos Aires y el público ya cambió. Por eso, hablar del público del interior es absolutamente distinto en cada lugar. El público también cambia por el día, por el evento, por el estado de ánimo de la gente, no hay un solo motivo. Te toca un día de mucho calor o lluvia y el público ya cambió, porque el ánimo cambia. Lo que sí tiene el público del interior es que es muy receptivo, ¿por qué?, porque no vamos a cada rato, entonces eso lo hace especial. En la capital tienen cerca, entonces hay veces que pareciera que rendís un examen. Entonces cuando uno se aleja, quizás los lugares suelen sentirse más cálidos. También a veces son más tímidos al comienzo del show, pero después se empiezan a meter, y en este show, donde hay una cantidad de temas impresionantes que la gente quiere y recuerda, terminamos cantando todos en una gran fiesta. Y nosotros, como banda, con mis músicos lo damos todo con el objetivo de que cada encuentro sea una noche inolvidable. Son encuentros muy emotivos tanto para nosotros como para el público.

nitro mestre.jpg "La cultura es lo que le da identidad a un país", manifestó Nito Mestre

—Tiene popularidad, tiene prestigio, es exitoso. ¿Qué lo motiva hoy a seguir tocando? Además, presenta la generosidad de brindarnos una nota a solas, siendo que otros artistas visitan la ciudad y, a veces, prefieren no hablar con medios locales.

—Me gusta que la gente se entere qué vamos a hacer, y esa comunicación se da a través de ustedes. Me gusta estar en contacto con el público. Tengo 52 años de carrera, lo que significa que no hay tantos shows por delante como los que tuve en mi vida, entonces cada día nuevo es muy particular y lo es también cada lugar al que voy.

Cada lugar es una perlita nueva y cada nuevo día que toco es especial y tengo que cuidarlo muchísimo, cuidarlo mucho más que antes, cuando era joven. Cuando sos joven pensás que podés volver mañana.

Ahora hay mucho por recorrer, y disfruto cada momento como si fuera el último. También agradezco la gratitud de la gente, el valor es mutuo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, me gusta pensar así y es lo que me mantiene arriba de los escenarios desde hace tantos años, también el cariño de la gente, los abrazos que me dan en la calle. Todo eso me llena de energía para tocar, probar sonido, para hacer las notas, todo. Aparte me encanta estar de gira, me encanta visitar ciudades, estar en los hoteles, encontrarme con la gente.

nito mestre 2.jpg

Mi banda es mi otra familia, y me divierto mucho con ellos, realmente la pasamos muy bien juntos y todo eso trasciende. Tocamos clásicos que la gente escuchó toda su vida y que quiere cantar con nosotros, entonces todo es una fiesta. ¿Qué más podría pedir? Estoy muy agradecido, tanto con el público como con los medios, ustedes.

—En tiempos difíciles para la cultura, ¿por qué considera que es importante sostenerla? Sabemos que usted se ha pronunciado en momentos duros del país.

—La cultura es lo que le da identidad a un país, por lo tanto hay que defenderla y apoyarla. La música, la pintura, la literatura, el cine, el teatro, las esculturas, todo lo que se refiere a la cultura es importante. Hace muchos años, cuando visitaba algunas provincias, hablaba con los intendentes o autoridades y les decía que había que apoyar que las empresas donaran instrumentos, que había que hacerlo más accesible.

Porque cuando un chico se pone con el deporte, música o cultura, lo que fuere, sale inmediatamente de los problemas. Lo sacás de los problemas duros que pueda estar atravesando. Lo sacás de la droga, lo sacás de los robos, les das un incentivo, algo para seguir, entonces el país crece. Argentina siempre defendió su cultura, y nadie va a poder voltear esa realidad, porque está metida adentro nuestro. Tenemos actores, actrices, músicos increíbles que recorren el mundo mostrando su arte y representando al país. Tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, y la tenemos que defender con uñas y dientes, esa es mi postura.

—Lo más lindo que le regaló su profesión hasta hoy.

—El momento que encabeza la lista fue abrirle los shows a Paul McCartney en 1993, estar con él en el camarín. Que en el segundo show me haya visto y me haga señas de que le gustaba. Eso encabeza la lista de todo lo bueno que me pasó. Después, anécdotas tengo miles, a muchas de ellas las comparto en los shows, van surgiendo porque anda de eso está preparado, surgen en cada presentación. Cuando tenía 11 años había perdido a mi padre y quedé huérfano, y recuerdo que un día, Julio Ricardo, un maestro de la escuela pública a la que iba, me llevó a ver la película de The Beatles y dije ‘Lo mejor que podría pasarme algún día sería conocer a algunos de los Beatles’. Si bien ahora que vino a Argentina fui a verlo por séptima vez, el recuerdo del 93 es inolvidable. Por supuesto que en aquel momento le pedí fotos, firma de discos, todo.

—¿Le gusta el estilo de algún músico de la nueva generación?

—Hay varios. Como cantante femenina me gusta Zoe Gotusso, me gusta mucho su voz. Ahora sé que está grabando una producción con Cachorro López. Me gusta como banda los Bandalos Chinos, también Conociendo Rusia. De otro rubro, que me llamó mucho la atención la fuerza que tiene en vivo, me gusta Wos, tiene una potencia impresionante. Y hace poco compartí una canción con Milo J, él quería cantar Canción para mi muerte, entonces lo invité cuando hace poco toqué en el Teatro Opera. Me encanta cuando la gente joven se acerca a nosotros es lindo. Y de seguro debo consumir a muchos artistas más que ahora no recuerdo sus nombres, pero hay mucho talento. Mat Alba abrió el show de Paul McCartney el domingo y lo estuve siguiendo en las redes, es muy talentoso.

—Un mensaje final que quiera dejarle a su público entrerriano.

—Los espero, y les prometo que pasarán una noche fantástica. Venimos tocando mucho y bien, no se pierdan este show único, como les mencioné. Vengan, aprovechen, vengan ahora, yo sé lo que les digo, la van a pasar bien, vamos a disfrutar juntos. Prepárense, es un show largo, hay muchas canciones para compartir. Los espero.

Sui Generis

Una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, nació en 1970 gracias a la unión de Charly García y Nito Mestre. Este dúo se destacó no solo por su música, sino también por sus letras profundas y poéticas, que reflejaban la complejidad de la vida y la juventud en una Argentina en transformación.

nito mestre 3.jpg

Su álbum debut, Vida, lanzado en 1971, marcó un hito en la historia del rock en español. Con canciones como Los libros de la buena memoria y La colina de la vida, Sui Generis logró captar la atención del público joven, presentando un sonido fresco que combinaba elementos de rock, folk y música popular. La producción de este álbum fue innovadora para su época, con arreglos orquestales que añadían una capa de sofisticación a su música.

A lo largo de su carrera, la banda se caracterizó por su capacidad para tocar temas universales con una sensibilidad única. Sus letras abordan el amor, la soledad, la búsqueda de identidad y la crítica social, resonando con una generación que enfrentaba un contexto político y social complejo. Canciones como Una luna de miel en la mano y El anillo del rey Salomón se convirtieron en clásicos que aún perduran en la memoria colectiva.

En 1975, tras el lanzamiento de su segundo álbum, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, la banda se disolvió.

Sin embargo, su legado no se desvaneció; Charly García continuó su carrera como solista mientras que Nito Mestre también exploró proyectos musicales que reflejaban su propia visión artística. Hoy, ambos son grandes referentes del rock argentino