La Biblioteca Popular del Paraná abre su Club de Lectura

La Biblioteca Popular del Paraná propone un espacio para leer y compartir, para socios y no socios. Se trata de un club de lectura coordinado por Eric Arsenoff de 'Baranduin', un club de lectura enfocado en la literatura de fantasía que iniciará en abril.

Eric Arsenoff tiene 29 años, es oriundo de Paraná, estudia el Profesorado de Lengua y Literatura y encabeza 'Baranduin' para compartir con otros su pasión por la literatura fantástica. "Mi afición nace con 'La Comunidad del Anillo' de J.R.R Tolkien, la cual leí hace 15 años, sumado a cientos de lecturas más sobre historia, ciencia ficción y literatura fantástica en conjunto con mis estudios en la carrera de Lengua y Literatura", detalló a UNO.

El docente y estudiante comenzó a compartir su hobbie entre los años 2014 y 2015 con la Asociación Tolkien Argentina (ATA), que tenía una sede en la capital provincial, y la organización paranaense Smial Minas Morgul, a partir de una exhibición de la trilogía de películas basada en el mundo de Tolkien. "Este fue un impulso inicial ya que definitivamente terminé de convencerme con mi inclusión en el año 2021 a una organización llamada Eärlinde Tolkien, que se ubica en Buenos Aires pero con colaboradores en toda Argentina, la cual tiene la misma impronta que la extinta ATA", explicó.

Actualmente el club está compuesto por diez participantes, cuyas edades rondan entre los 20 y 30 años, pero "el espacio está abierto para adolescentes, adultos y adultos mayores", remarcó Eric. La Biblioteca Popular de Paraná será el punto de encuentro para quienes gusten asistir a una hora y media de lectura fantástica y debate con otros. Arsenoff destacó que la institución forma parte de su vida desde los 14 años: "Siempre la tuve presente y asistía a diversos eventos que se realizaban en la misma, como muestras de modelismo, juegos de rol y exposiciones de temas sobre literatura, por lo que era el lugar ideal para materializar el proyecto que había estado durante muchos años presente pero que no me había animado a realizar". Consultado por UNO, el estudiante destacó que cualquier persona, socia o no socia de la Biblioteca, puede ser parte del club pero "se recomienda, dentro de las posibilidades, aportar a la misma haciéndose socio".

Eric explicó a UNO la dinámica que se trabajará en las reuniones: "En el primer encuentro se realizará una breve presentación, una charla previa y como en todo buen inicio de club de lectura, se lee entre todos el primer capítulo del libro elegido. En los encuentros siguientes se tratan mediante guías de preguntas que se enviarán a un grupo de Whatsapp y luego se discuten". Sin embargo, el paranaense destacó: "Muchas veces el debate sobre algún punto conflictivo del libro lleva casi todo el encuentro, a veces es complicado volver al tema, pero los mejores aportes surgen en estas discusiones". En esta oportunidad, Baranduin extenderá sus fronteras para leer el primer libro de la saga de Harry Potter: 'La Piedra Filosofal'. "Mi idea no es dedicarme sólo a J.R.R Tolkien, sino a la literatura fantástica en general", aclaró.

Para el docente, "el hábito de la lectura en jóvenes (y no tan jóvenes) es esencial para la formación de las personas y una forma más (entre tantas disponibles actualmente) de desarrollo personal y comunitario". En este sentido, remarcó: "La lectura nos acompaña en todos los aspectos de nuestra vida. Es, por un lado, una de las herramientas elementales en el plano utilitario y práctico. Por otro lado, la lectura hace las veces de patio de recreos, una forma de expandir la visión que tenemos del mundo".

Finalmente, consideró: "La lectura en todos sus formatos sigue siendo un hobbie elegido por las nuevas generaciones, los cuales son interpelados en diversas instituciones que los atraviesan, como la escuela, talleres o la biblioteca, así como en las redes sociales. Sin embargo, creo que la más interesante de las formas de interés en la lectura es la que surge de uno mismo, búsqueda en internet o mesa de libros en venta mediante. Es la que luego puede ser compartida como una experiencia única. Pese a que los caminos a la lectura son múltiples, el fin de ésta confluye en los mismos objetivos: compartir, disfrutar y enriquecerse".