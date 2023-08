José Valent, paranaense premiado en el evento de historietas más grande de Sudamérica

El premio fue un espaldarazo para el dibujante paranaense -y su socio- que se ha lanzado a contar historias a través de secuencias que ocurren, en muchos casos, en lugares conocidos de la capital entrerriana, como el Parque Urquiza, la Plaza 1° de Mayo, Casa de Gobierno o la Catedral.

La Crack Bang Boom va por su décimo segunda edición y se ha convertido en la convención de cómics e historietas más grande del país y Sudamérica. Su alma pater es Eduardo Risso, uno de los historietistas argentinos más importantes a nivel mundial, ganador de cuatro premios Will Eisner (el Óscar de los dibujantes). Precisamente fue el mismo Risso quien entregó el galardón a Valent y Moscovich.

"El premio fue un sueño. Con una mención nosotros ya éramos re felices, pero sacamos el primer premio y no lo podíamos creer", afirma Valent en diálogo con UNO.

Que el premio se lo haya entregado Risso tampoco fue menor para el paranaense. "Fue un montón. Yo lo conocía a Risso, pero que él nos entregue el premio fue una hermosura. Tuvimos muchos nervios al subir al escenario", confía.

Jose Valent 5.jpg José Valent, dibujante e historietista.

La Crack contra el bullying

Todos los años la Convención elige una temática de interés social para reflexionar a través del noveno arte. En 2022 trabajaron la situación de los humedales y su necesaria protección; y este año el evento giró en torno al bullying o también conocido como acoso escolar.

El matemático, comiquero e integrante de la Crack Bang Boom, Eduardo Santillán Marcus, explica en el prólogo de la revista del evento que, a menudo, las historietas "presentan personajes estereotipados, como el 'matón' o el 'marginado'", y que estos estereotipos "pueden perpetuar la idea de que el bullying es una parte inevitable de la vida escolar y que ciertos roles están predestinados". En ese sentido, agregó que "a pesar de los posibles efectos negativos, las historietas también tienen el potencial de abordar el tema del bullying de manera responsable y fomentar la empatía y la inclusión".

"Matemática Pura", la premiada historieta de Valent y Moscovich, logró captar el espíritu de la iniciativa con una historia empática. "Al concurso mandamos dos historias. Y terminó ganando esta que es una reflexión que hace un niño como si fuese un problema matemático: están los abusones, los que no interfieren y los profesores. Todos son parte de una ecuación matemática y él analiza cómo resolver esa ecuación para que no haya bullying", resume el paranaense.

WhatsApp Image 2023-08-24 at 11.58.10.jpeg José Moscovich (izq.), Eduardo Risso y José Valent (der.). Foto/Crack Bang Boom

Estilo e influencias

En cuanto a sus inicios en el arte secuencial, comenta: "Yo dibujaba desde muy chico y, luego, cuando tenía unos 20 años comencé a ir a los talleres de Jaimo (Ricardo Jaimovich). Sin embargo, me terminé metiendo a fondo en el dibujo a raíz de la pandemia, en 2020. Estaba encerrado, como todos, y le empecé a meter más a dibujar. Antes hacía historietas pero no las publicaba mucho o hacíamos una revista. También trabajé con un guionista de Buenos Aires y publiqué algunas cosas breves en diarios de allá".

El tiempo pasó y el reconocido dibujante invitó a Valent a dictar talleres. Fue otro paso en su crecimiento profesional. "Un día Jaimo me dijo de dar el taller y le dije que sí. Fue un éxito porque teníamos cerca de 40 chicos. Después vino la pandemia y nos complicó. Hoy estoy alquilando un salón en calle Colón y Corrientes, con horarios para niños y adultos".

El dibujante paranaense cuenta con una gran biblioteca en la que atesora historias creadas en diferentes latitudes. Manga, cómics norteamericano e historieta nacional, sobresalen entre sus intereses. Consultado sobre el estilo en el que más se siente cómodo y sus artistas predilectos, comenta: "Trabajo mucho en blanco y negro, pero si me piden a color lo hago. También me interesa trabajar cosas de terror y existencialistas. Sobre superhéroes no me gusta hacer, pero bueno, si pagan lo hago".

Gajes del oficio a parte, enumera algunos de sus preferidos en el noveno arte: "Admiro a Risso, a Lisandro Estherren, que es de acá; a Renzo Podestá; a Quique Alcatena y al guionista Eduardo Mazzitelli. Lo que hacen es poesía. También me gusta lo que hace Mike Mignola. Hay un un libro con un compilado de sus historias y algunas incluso están escritas por Neil Gaiman. Sin embargo, lo mejor que es leído es Animal Man, de Grant Morrison".

La experiencia de Lorna

Junto a otros dibujantes y guionistas, Valent integra el equipo de Lorna Ediciones, editorial autogestiva de cómics en la que dan a conocer sus trabajos. "Llevamos nuestras publicaciones de Lorna a la Crack Bang Boom. Tuvimos un stand. En la editorial damos a conocer historietas de acá y San Benito", cuenta.

En cuanto a las obras publicadas, refiere que las últimas antologías están ambientadas en la capital entrerriana, con el Parque Urquiza de fondo o incluso con historias que arrancan en su departamento y continúan con un tour por espacios públicos fácilmente reconocibles.

Historieta Lorna Jose Valent.jpg Historietas.

Sobre ese interés por utilizar a la capital entrerriana como escenario, explica: "Me gusta leer y hacer historias que pasen acá. Más allá de que sean fantasiosas, me gusta que sean sobre gente o lugares que conozco. En definitiva, uno tiene la influencia del entorno. Quiero que la gente que lea vea los lugares que recorre habitualmente, como sucede en el Eternauta y Buenos Aires. También tenemos un proyecto para hacer un libro que sea de dibujantes de Paraná y que las historias pasen acá".

Por último, Valent puso de resalto que la historieta de Paraná se encuentra en un buen nivel, pero que las dificultades son otras: el costo de las ediciones en papel o la mejor organización a la hora de exponer los trabajos en convenciones locales de historietas. "Los chicos que tengo en los talleres leen mucho. Yo también les acerco cosas que no conocen y se enganchan. También hay una camada de pibes de 20 de Paraná que son muy grosos. Hacen cosas increíbles. Para dar una idea, la editorial Grünendör hizo un concurso nacional de cómics el año pasado y muchos eran de acá. Yo salí segundo y varios chicos obtuvieron menciones. Hay muy buen nivel", finaliza.