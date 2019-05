Invitan a una velada de música de cámara junto al Buenos Aires Piano Quartet

El jueves a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, la Asociación Mariano Moreno presenta al cuarteto Buenos Aires Piano Quartet, integrado por Fernando Pérez en piano; Pablo Sangiorgio, violín;¸Rolando Prusak en viola y Diego Fainguersch en cello, quienes interpretarán el Cuarteto N° 1 en do menor opus 15, de Gabriel Fauré, y el Cuarteto N°1 en sol menor opus 25, de Johannes Brahms.

El cuarteto debutó en noviembre de 2016 y está integrado por músicos de cámara de excelencia. Rolando Prusak fue discípulo de Ljerko Spiller y desde joven es invitado a tocar el violín con las orquestas más importantes de Argentina y Uruguay. Fue integrante durante muchos años de la Camerata Bariloche y Concertino de la Neues Orchester Basel. Desde 2002 hasta 2012 ocupó el cargo de director artístico y una de las cátedras de Violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Actualmente ejerce una intensa actividad como concertista, director y pedagogo. Es habitualmente invitado a dar cursos de violín, viola y música de cámara en diversos marcos y ciudades de Europa y Latinoamérica. Como preparador de jóvenes orquestas, ha sido responsable de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de las Tres Naciones (Alemania, Suiza, Francia), invitado por las Orquestas Juveniles Nacional de España (Jonde), Comunidad de Madrid, Murcia y Extremadura.

Pablo Sangiorgio es violinista egresado del Conservatorio Alberto Ginastera. Actualmente se perfecciona y amplía su repertorio con el Maestro Rolando Prusak. Integró la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la Orquesta Sinfónica Nacional por casi 10 años. Actualmente es primer violín solista de la Orquesta del Tango de Buenos Aires y violinista de la Camerata Bariloche.

El pianista argentino Fernando Pérez posee una extensa discografía. Su versatilidad interpretativa lo hace dueño de un repertorio que abarca desde obras clásicas hasta el vanguardismo contemporáneo, ya sea en música para piano solo, con orquesta o en distintas formaciones de cámara instrumental y vocal. En Europa grabó para los sellos DO Records, R Productions, Emergo Classics y para la RAI; y en Argentina para los sellos IRCO, Radio y Revista Clásica, Epsa Music, Testigo y Voces. Su último disco está dedicado a Canciones Argentinas en francés, junto a Víctor Torres. Sus álbumes fueron recomendados y premiados por publicaciones especializadas como la revista holandesa Luister, con el Premio Gardel 2003 al mejor álbum de música clásica. Es integrante y cofundador del Trío Argentino.

Por último, Diego Fainguersch, es solista adjunto de violoncello de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, integró la Camerata Bariloche, Cincinnati Symphony, Cincinnati Ballet, Cincinnati Chamber Orchestra, Kentucky Symphony, y fue violoncello solista de la Middletown Symphony, Ohio Valley Symphony, y la Hamilton-Fairfield Symphony.

Hasta 2010 se desempeñó como cellista del Carpe Diem String Quartet, residente en la Ohio Weslyan University, con el cual realizó extensas giras por Estados Unidos y Japón. Junto con dicho cuarteto fundó el festival de verano Scale the Summit, los programas comunitarios Musicares y Music goes to School, y participó de grabaciones para Naxos y otras compañías discográficas. Actualmente es profesor de violoncello del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fue anteriormente profesor en la Escuela de Música J.P. Esnaola, y, en Estados Unidos, en las universidades de Cincinnati y Ohio Weslyan, Walnut Hills High School, así como en los festivales de verano Scale the Summit (Colorado), y Youth Chamber Music Camp (Ohio).

Las entradas generales tienen un valor de 250 pesos; estudiantes y socios, gratis.