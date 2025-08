Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CENTRO CULTURAL LA VIEJA USINA (@laviejausinaer)

Viaje sensorial

A los 60 años, Bistolfi conserva la energía y el entusiasmo de sus comienzos. Lo dice sin vueltas, con una sonrisa y un brillo especial en la mirada: “Sigo siendo ese niño. Todo lo que pasó entre medio fue muchísimo, más de lo que hubiese soñado, pero lo que me mantiene vivo es lo que viene: este jueves en Paraná, el fin de semana en Entre Ríos. Tengo el mismo sentimiento que a los 13 años cuando armé mi primera banda de rock. Así me siento, con la misma energía y el mismo entusiasmo”.

Viaje al Cosmos es una experiencia musical, sensorial y conceptual que mezcla literatura, rock sinfónico, poesía y una fuerte búsqueda interior. La idea nació con la escritura de una novela inspirada en la leyenda del Cerro Uritorco, donde –según relatos populares– existiría una ciudad en otra dimensión.

A partir de esa historia, Bistolfi imaginó vínculos que se comunican telepáticamente desde dos planos diferentes: uno vive en esa dimensión paralela, otro en la Tierra. Cuando los dos mundos logran unirse, se convierten en los comandantes de una nave que parte en busca de un nuevo planeta donde la humanidad pueda recomenzar, lejos de la destrucción y el daño ambiental que está dejando atrás.

La obra, que ya tiene una segunda parte, fue interpretada con músicos y cantantes de distintos países y traducida a varios idiomas. Participaron artistas como JAF, Adrián Barilari, Marciano Cantero, Patricio Sardelli, entre otros. También incluyó relatos narrados por el recordado Fabio Zerpa, amigo personal de Bistolfi y figura clave en la divulgación del fenómeno OVNI en Argentina.

“Fue como una ópera rock, pero con relatos, canciones, personajes. No esperaba que tuviera tanto impacto, pero la gente se enganchó con la historia y empezaron a preguntarme qué pasaba con los personajes. Ahí nació la segunda parte”, recordó.

Entre paisajes serranos

Radicado en Córdoba, Bistolfi alternó durante muchos años su vida entre giras, escenarios y su refugio entre las sierras. Allí compuso gran parte de su obra solista, con una mirada cada vez más personal y una sonoridad distinta. “Mi vida tiene sentido gracias a la música, pero siempre busqué nuevos desafíos. Tocar siempre lo mismo me aburriría. Por eso hice discos instrumentales, conciertos de piano, fusiones con folclore, y ahora voy a sacar un álbum de solo piano. Siempre fui buscando emociones nuevas”, contó.

Clásicos en el tiempo

Durante su paso por la redacción también habló de Rata Blanca, el grupo con el que vivió dos etapas fundamentales de su carrera. “Formé parte de los años más exitosos de la banda. Grabamos Mujer Amante, La leyenda del hada y el mago, y muchas otras canciones que todavía la gente quiere escuchar. Al principio, cuando dejé la banda, no quería tocar esos temas. Tenía tanta música nueva para mostrar que sentía que tenía que explorar. Pero con el tiempo entendí que es parte de mi historia, que eso también me define. Y hoy lo disfruto desde otro lugar y celebro cada canción con la gente”.

Energía local

En esta nueva etapa, Bistolfi se presenta acompañado por Oh Batatas, una banda de Reconquista que lo acompaña en toda la gira. Además, en cada ciudad se suman músicos invitados locales, lo que transforma cada concierto en un encuentro cercano.

En Paraná, por ejemplo, estará acompañado por la banda Proemia, liderada por Luis Yelpo, referente de la escena local. También lo acompañarán Paula Pasutti, Matías Prado, Celina Martínez, y Franco Casañas Lerner.

Esa dinámica, que rompe con la estructura tradicional de una banda estable, le da a cada show una energía especial. “Me encanta compartir la música, conocer artistas nuevos. Lo hago en Argentina y también en el exterior. Viaje al Cosmos se grabó con voces de toda Latinoamérica, y acaba de salir en italiano. Eso me mantiene vivo: tocar, conocer gente y sorprenderme. Cada ciudad tiene su magia. No hay fórmulas. A veces los pueblos chicos sorprenden más que las grandes ciudades. En Reconquista quedó gente afuera. Fue increíble. Y otras veces pasa al revés. Lo que más me gusta es que cada show es diferente”.

Nueva etapa

Recorrer el país como solista también lo conecta con otros recuerdos, otras etapas. “Ya recorrí todas estas ciudades con Rata Blanca, pero ahora lo hago desde otro lugar. Volver a estos escenarios con mi obra me emociona mucho. Es como un nuevo comienzo, pero con toda la experiencia a cuestas”.

En un momento de la charla, recordó con especial emoción un hecho que marcó un antes y un después en su vida: su primer contacto con el Cerro Uritorco. Fue en 1992, después de tocar con Rata Blanca en La Falda. “Éramos estrellas de rock, estábamos en Tinelli, en Susana, en todos lados. Vivíamos a mil. Y de repente me encontré solo, en la montaña. Ahí entendí que era un ser espiritual también. No dejé el rock and roll, no me transformé en monje, pero algo cambió”, contó entre risas y agregó: “Encontré un equilibrio. Incorporé esa parte a mi vida. Algunos me dicen ‘cambiaste’, pero no. Sigo siendo el mismo, solo que ahora también está eso”. Lo dijo con serenidad, como quien se permite mirar hacia atrás sin nostalgia, pero con gratitud.

“No fue una carrera planeada. Fui atrás de lo que me hacía feliz. Rompí con los moldes, hice lo que sentía. Y por suerte me funcionó. Hoy puedo hacer la música que quiero, como quiero. El rock sigue siendo mi base, pero también hay mensajes, vivencias, aprendizajes. A los 20 podía cantar una cosa. Hoy, a los 60, tengo otra historia que contar. Y eso se refleja en lo que hago”.

Hugo Bistolfi es un referente del rock nacional y un artista que ha sabido reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en un ícono. Su legado con Rata Blanca marcó a generaciones, y hoy su música sigue sonando con la fuerza de quien sigue construyendo caminos propios. La gira por el Litoral es una oportunidad para disfrutar de ese presente apasionado y de su obra más personal. No queda más que invitar a los amantes del rock y la música a vivir este viaje cósmico junto a un músico legendario que sigue tocando el alma con cada tecla.