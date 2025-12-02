Uno Entre Rios | Escenario | Horcas

Horcas vuelve a Paraná con el "Diablo Tour"

Horcas llega a Paraná el viernes 12 de diciembre para presentar el "Diablo Tour" en Monet Club. Bandas invitadas Legionario y The Last One

2 de diciembre 2025 · 13:32hs
Horcas llegará a Paraná el viernes 12 de diciembre para presentar el "Diablo Tour" en Monet Club. El show comenzará a las 21 y contará con la participación de las bandas invitadas Legionario y The Last One.

Las entradas pueden adquirirse en Ticketway, Terco Tur y Nexon, con la posibilidad de abonar hasta en seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Luego del recital de Horcas, desde las 23, se realizará la Previa Renguera, con la presentación de Viejas Bisagras, en la antesala del esperado show de La Renga en Rosario. Durante la noche se sortearán dos entradas para la fecha de la banda en esa ciudad.

LEER MÁS: Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

