El gobernador Rogelio Frigerio participó en Rosario de la primera Ronda de Negocios del RIGI y destacó la importancia de integrar a las pymes entrerrianas.

Frigerio destacó el potencial de Entre Ríos en el RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este jueves en Rosario de la primera Ronda de Negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde destacó el potencial productivo de la Región Centro y la necesidad de incorporar a las pequeñas y medianas empresas entrerrianas a las cadenas de valor de los sectores minero y energético.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades nacionales, gobernadores y representantes del sector empresarial, el mandatario remarcó que las grandes inversiones representan una oportunidad para impulsar el desarrollo industrial, generar empleo y fortalecer la actividad económica regional.

"Para nosotros es muy importante no perder esta oportunidad. El derrame no es automático, hay que construirlo", afirmó Frigerio, quien agradeció al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por la organización de la jornada.

Frigerio pidió integrar a las pymes a las grandes inversiones

El gobernador entrerriano sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en generar oportunidades concretas para las empresas metalúrgicas, metalmecánicas, logísticas, de transporte y de servicios de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

En ese sentido, consideró que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de las reglas de juego son condiciones necesarias para promover las inversiones, aunque advirtió que no resultan suficientes por sí solas.

"A eso hay que trabajarlo con políticas de desarrollo, de generación de empleo de calidad. Hay una participación público-privada en el desarrollo que es insoslayable", expresó.

Frigerio destacó especialmente el perfil productivo de la Región Centro y sostuvo que sus provincias cuentan con capacidades industriales, logísticas y empresariales que pueden aprovecharse para abastecer a los grandes proyectos mineros y energéticos.

"La Argentina tiene que mirarnos más a esta región. Esta es una región donde la producción, el trabajo, el esfuerzo y el mérito están en nuestro ADN", manifestó.

Y agregó: "Si toda la Argentina fuera como la Región Centro, otro sería el futuro para nuestro país".

El empleo y la producción, por encima de la discusión electoral

Durante su participación en Rosario, el mandatario también fue consultado sobre el escenario político y electoral.

Frigerio consideró que la dirigencia debe concentrar sus esfuerzos en las principales preocupaciones de la ciudadanía, particularmente en la generación de empleo y el desarrollo económico.

"Poner la atención y la energía en lo electoral cuando lo importante para la gente es esto, porque está vinculado con el trabajo, que hoy es una de las principales preocupaciones de los argentinos, no creo que sea bueno para nosotros", señaló.

El gobernador insistió en que las oportunidades de inversión deben traducirse en actividad económica y puestos de trabajo de calidad, mediante políticas que permitan integrar a las empresas regionales a las nuevas cadenas productivas.

La participación de Entre Ríos en la Ronda de Negocios del RIGI

La jornada contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, además de otras autoridades nacionales y provinciales.

También asistieron representantes de cámaras empresariales, gobernadores y referentes de distintos sectores productivos.

Posteriormente, Frigerio integró el panel denominado "Potencial minero y oportunidades de desarrollo para las provincias", junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

La exposición fue moderada por el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne.

En ese espacio, el mandatario entrerriano destacó las posibilidades de la provincia para participar en las cadenas de suministro de grandes inversiones vinculadas con la minería y la energía, a partir de su capacidad industrial, sus empresas de servicios y su ubicación logística.

Frigerio también se refirió a las posibles inundaciones por El Niño

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador abordó la preparación de Entre Ríos ante el fenómeno climático de El Niño y las posibles crecientes de los ríos Paraná y Uruguay.

Aunque señaló que todavía no se conoce con precisión la intensidad que podría alcanzar el fenómeno, advirtió que los pronósticos anticipan un escenario complejo.

"Nosotros estamos mejor preparados que nunca en la historia, eso sin duda, pero a la naturaleza no le vamos a ganar", sostuvo.

Frigerio destacó las tareas de limpieza de arroyos, el control de los sistemas de bombeo y la revisión de las defensas hídricas en Concordia, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito.

También indicó que el Gobierno provincial trabaja para garantizar evacuaciones seguras y disponer de espacios adecuados para alojar a las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible para amortiguar y minimizar este impacto", concluyó el mandatario.