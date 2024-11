"Híbridos" la banda paranaense que crece en el mundo del Rock and Roll

La banda tiene una mística particular en la que se siente la química y conexión entre los chicos que son amigos desde hace muchos años. Parte de la mística es el color blanco que los caracteriza donde se presenten y en la estética que atraviesa el logo y sus discos: “Obvio que tiene un concepto detrás el blanco, pero es algo mas que tiene que ver con la mística de la banda, y en algún momento lo vamos a sacar a la luz”, dijo Alejo a UNO . “Híbridos viene por nuestra música, a cada uno de nosotros nos gusta diferentes tipos de rock, diferentes estilos de banda. Somos híbridos” expresó el cantante.

Autogestión

El género musical en el que se desenvuelven viaja entre el rock nacional puro y el rock alternativo, es por eso que en muchas ocasiones surge la frase “Tienen un aire a Cielo Razzo”. No es casualidad. El año pasado fueron los teloneros de la banda rosarina cuando se presentaron para festejar sus 30 años de trayectoria en Monet’s Club de Paraná. Además, en el 2023 salieron ganadores del Festival Ramírez Festeja, pudiendo telonear a Los Tipitos.

La banda ha estado en prácticamente en todos los escenarios locales posibles de la ciudad y en distintos formatos: eléctrico, acústico, electroacústico, etcétera. Han trabajo con establecimientos como CIMA (Colectivo industria musical autogestionada), INAMU (instituto nacional de la música), entre otros.

Híbridos en la Argentina Guitar Con

El pasado 27 de octubre, Híbridos ganó el concurso luego de la batalla de bandas y ante un jurado jerarquizado en la muestra de instrumentos más grande a nivel nacional: “Argentina Guitar Con”.

El evento tuvo su primera edición en 2022. Este año, en su tercera edición, convocó a más de 200 bandas de todo el país, solo quedaron seleccionadas 24 y finalmente Híbridos se consagró como ganadora. La actuación de Híbridos para llegar a la final fue en el Bar The Roxy, en Colegiales, Buenos Aires. “Pasamos mucho nervio y llegué a llorar. En las semifinales llegué a lagrimear, pero en la final no me pude contener”, indicó Stefano en Radio La Red Paraná (88.7) por el logro tan importante para la trayectoria de la banda.

El premio por haber ganado el concurso es la grabación de cuatro canciones en un estudio de Villa Devoto, Buenos Aires: “Nos organizaremos y vamos a ir”, amplió Ciro.

Discografía

Ya tienen lanzado un EP llamado Fuera de la Realidad, conformado por 4 canciones y una Session en el estudio de Romaphonic, en Buenos Aires, de 3 canciones. Además han subido algunas de sus canciones interpretadas en vivo en La Vieja Usina. Su primer EP fue lanzado en 2021 y se llama “Fuera de la Realidad” donde se pueden encontrar canciones con toques de rock pesado, punk rock, funk e incluso power baladas. Con más de 16.000 visitas en YouTube, la ‘mural session’ que realizaron, es una de las más vistas y escuchadas de la banda. El estudio ha grabado y mezclado para grandes artistas como Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Ella Es Tan Cargosa y hasta YSY A.

Fue una grabación muy especial para Híbridos porque la grabaron en 2021 y durante dos años se dedicaron al lanzamiento de su EP, por lo cual, dejaron en Stand By la publicación de la misma hasta el año 2023. También participaron del capítulo 2 del programa de Streaming “Sin Cadenas” en vivo desde The Music, con la conducción de Mauro Godoy. Toda su discografía se puede encontrar en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, BeatHey, Tidal y Youtube. Y en las redes sociales aparecen como Híbridos Oficial.