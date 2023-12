Hartas Banda: se conocieron en un taller de canto y hoy debutan en un bar

"No faltarán las canciones de amor, desamor, alegría ni tristeza. Jugaremos entre todos porque el público también será parte".

"No faltarán las canciones de amor, desamor, alegría ni tristeza. Jugaremos entre todos porque el público también será parte". Hastas Banda

Cira Inés, Lauri Cardoso, Francisco López, Jowy Loss, Luli Sosa y Ro Fernández son las integrantes de Hartas Banda, que si bien no es popularmente conocida en la ciudad, ya cuenta con un público que la sigue y disfruta de sus canciones y covers. Se conocieron en un taller de canto y desde ahí se hicieron inseparables. Ro Fernández contó a UNO : “El grupo surgió a partir de la exploración de las voces. En el taller trabajamos mucho con la armonía y el registro propio vocal, también en cómo se resuelve el canto grupal desde un lugar de disfrute, y eso marca nuestro estilo”.

La cantante agregó: “Al repertorio los vamos eligiendo según lo que nos gusta y nos encuentra, también pensando y teniendo en cuenta qué es lo que queremos decir, transmitir y compartir. El formato será descontracturado porque el lugar lo amerita, el público mientras nos escucha puede estar comiendo o tomando algo, inclusive después, si quieren, pueden quedarse a bailar un ratito. Todo está pensado desde el disfrute y, además, queremos que quienes estén también se animen a ser parte del show y canten. Queremos contagiar un espíritu festivo y de goce. ¡Las canciones son todas muy conocidas, así que no tienen excusas! Hay un poquito de todo, muchos ritmos distintos; tenemos cumbia, música contemporánea, mucha variedad. Podría decirse que hoy serán parte de un viaje rítmico que les va a gustar y se van a sorprender”.

Con la energía puesta en los preparativos para que todo salga bien y no se les escape un detalle, las integrantes hicieron hincapié en que esta noche no habrá lugar para la timidez ni la vergüenza. El foco estará puesto en celebrar el cierre de un año difícil para recibir el 2024 con la mejor vibra posible.

Expresaron: “Con la banda queremos aprender y encontrarnos, conocer la voz desde el canto grupal y desde la interpretación. Con la voz una debe llegar y transmitir, no pensar solo en la cuestión técnica sino también actoral e interpretar aquello que se está diciendo. Esperamos que hoy se emocionen y canten, que le canten al amor, al desamor, a lo que quieran, pero que se vayan con el corazón un poco más contento. La música tiene y provoca esos lindos efectos, relajar, hacer catarsis, limpiar la mente y animarse a sacar de adentro todo para compartirlo con otras personas. Ojalá no llueva, pero si sucede, lo haremos adentro, así que no se suspende por cuestiones climáticas”.

Jowy Loss, su compañera de banda agregó: “Tenemos muchas expectativas, queremos que se genere un encuentro mágico. Con la situación complicada que estamos atravesando todos hoy en día, creemos necesario que se activen estos eventos y ocupemos los espacios culturales. Animarse es todo un desafío, estamos realmente muy contentos y deseamos que salga todo bien”.

Ambas entrevistadas coincidieron en que toda la movida e iniciativa surgió por parte de Erika, su profesora de canto y de quien todas hablaron maravillas.

Agradecieron por la confianza incondicional de su mentora y también les dieron las gracias a cada persona que las ayudó a llegar, después de tanto planearlo, a una fecha debut: hoy. Hartas Banda estará en Chavela, casa espacio (Misiones 448) a partir de las 21.