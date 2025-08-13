Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguaychú

Gualeguaychú: guitarrista y su alumna de 91 años muestran que nunca es tarde para aprender

Juan Pablo Pérez, músico de Gualeguaychú, compartió la historia de Isabel, de 91 años, que hace 10 se animó a aprender a tocar la guitarra.

13 de agosto 2025 · 13:17hs
Juan Pablo Pérez, músico de Gualeguaychú, compartió en sus redes sociales una emotiva historia que conmovió a muchos: la de Isabel, una mujer de 91 años que hace una década decidió comenzar a aprender a tocar la guitarra.

En un video publicado recientemente, el guitarrista muestra cómo se dirige a darle clases a su alumna más longeva, y cómo ella le enseñó una valiosa lección: que nunca es tarde para aprender algo nuevo.

"Hoy me preparo para algo muy especial. No es una master class en un conservatorio, ni un concierto; es algo más especial. Me voy a darle clases a mi alumna más grande, mi querida Isabel. Ella empezó clases a los 80 años y ahora tiene 91 años. Siempre nos juntamos a tocar la guitarra, a comer y a reírnos un buen rato", relató Juan al inicio de su reel.

A lo largo del video, el músico muestra cómo transcurre una clase con Isabel y cómo, más allá de la música, han construido una amistad entrañable.

"Infaltable después de la comida, nos vamos a disfrutar de sus viejas amigas: las plantas. A quienes ella les da vidas, y las plantas le dan vida a ella. Pero hay una amiga más especial que ninguna: su gallina, que le da un huevo todos los días. Y qué más puedo decirle... ¡Gracias Isabel por tu amistad!", expresó con gratitud el músico.

Además, Juan aprovechó la historia de Isabel para enviar un mensaje inspirador: "Cuando escucho a alguien decir ‘Ya soy muy grande para aprender’, les pregunto: '¿Más grande que mi alumna Isabel?'. Nunca es tarde para vivir la música y la amistad. Yo lo vi con mis propios ojos. ¡Adelante! ¡Es hoy!".

Dejanos tu comentario