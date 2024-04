Gerardo Farías y La Sonora se presentarán este domingo en el Teatro Municipal 3 de Febrero

En diálogo exclusivo con UNO , Gerardo Farías dijo: "Estoy muy feliz de poder volver a nuestro Coliseo Mayor, como es el Teatro Municipal 3 de Febrero. Después de muchos años, volver a tocar con una banda renovada y hacer un recorrido por toda la discografía, los temas que han sido éxitos en la movida más lo nuevo, me hace feliz. La banda cuenta con 14 músicos arriba del escenario, donde vamos a estar presentando a algunos cantantes de la movida tropical, amigos que se han sumado para acompañarme en esta noche tan especial, aquí en mi casa, como ser Hernán Narváez, excantante de la banda La Contra, y Juanjo Piedrabuena, quien nos va a deleitar con su voz, él es un querido amigo de hace mucho tiempo. La expectativa es grande y hermosísima, el teatro va a estar colmadísimo, no tengo dudas".

De esa forma, el cantante abrió el juego e invitó para que el público entrerriano y santafesino participe: "Volver a tocar en un teatro después de tanto tiempo es emocionante. Yo soy feliz en todos los escenarios, pero la verdad no es lo mismo un boliche que el Teatro Municipal 3 de Febrero. Es una sensación totalmente distinta, tiene otro gusto, para mí es muy emocionante, así que por ahí me puedo llegar a quebrar también", adelantó emocionado. Además, contó que su familia lo estará acompañando no solo en lo personal porque, desde hace un tiempo, el cantante sumó a sus hijos al equipo de trabajo. "La verdad es que estoy muy agradecido a todos quienes hicieron posible esta presentación. Agradezco a UNO por el espacio y la difusión, también a Martín Echague y a la municipalidad. Gracias también a toda la gente que nos apoya desde hace tantos años", cerró.

