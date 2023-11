Flor de Boleras, el espectáculo que busca reconstruir el amor

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boleras (@bolerasdelamor)

El espectáculo busca romper estereotipos e invita a reflexionar sobre los amores desde una mirada abierta y colectiva. Las protagonistas son un grupo de mujeres que juegan con el humor de lo teatral con una base bolerística. “La base es musical pero también hay diálogos, hay actuaciones donde se va poniendo en juego esta idea que todos hemos venido construyendo de este amor romántico, de este amor eterno, de buscar esta media naranja con la cual encajar, la cual nos complete” explica y reflexiona: “El arte interpela, en una cultura patriarcal en las que estamos todes incluidos. El bolero, así como otros géneros, también es una expresión más de esto”.

Las Boleras reinterpretan grandes éxitos del género musical y buscan el feedback con el público. “En éste espectáculo incorporamos unos boleros que intentan romper un poco con esta idea, esta mirada clásica. En el espectáculo se intenta pasar por diferentes colores de emociones, hay risas, hay llantos, hay nostalgia, hay recuerdos y hay pasión. Es un espectáculo nuevo, donde la mayoría de los temas no los hemos hecho antes, excepto algunos clásicos que generalmente la gente nos pide para cantarlos y demás; por ahí, como que esos siempre los dejamos porque pensamos que es buena la participación de la gente. El público es algo que nos llena. nos enriquece permanentemente ese ida y vuelta que hay entre el artista y el público. Es algo hermoso, entonces es como que también apelamos a eso. Justamente, en estas cuestiones de poder poner en tensión y poder empezar a vernos y a darnos cuenta las contradicciones propias del amor. También se pone en juego al público en esta situación”.

Esta puesta es nueva dentro de lo que venían trabajando. Las Boleras vienen de una larga trayectoria sobre los escenarios enriquecidas por los años y las diferentes convocatorias de las cuales han participado. Las artistas se vieron interpeladas por las situaciones actuales que atravesamos como sociedad, por lo cual durante esas búsquedas individuales y grupales toman la decisión e intentan acercar al público su contribución con la realidad. “El espectáculo Flor de Boleras, porque nuestro nombre como grupo es Boleras, surge un poco a partir de este contexto bastante hostil que estamos pasando. Se hace muy difícil plantear las ideas diferentes sin que esté el enojo, donde se empiezan a escuchar discursos de libre venta de armas y cuestiones así... Nosotras planteamos que en realidad hay que ser muy valientes para animarse al amor y por eso no venimos a regalar ni discursos ni armas, sino que venimos a regalar flores, por eso: Flor de Boleras”, subrayó la música.

Boleras 1.jpg El espectáculo Flor de Boleras se presentará en Casa Boulevard.

Consultada por los inicios de la grupalidad y como fueron los primeros bocetos, Maby con añoranza cuenta: “Empezar a cantar boleros fue una necesidad que se despierta en míi por el año 2017 más o menos, porque mi viejo cantaba boleros. Yo crecí, me críe con esa música, escuchándolo cantar a él, escuchando los long play que traía todos los sábados”.

“Es un género que me retrotrae mucho a mi infancia y en cierta parte me hace honrarlo a mi viejo cuando él parte, es como que una forma de agradecerle el regalo musical, no solo boleros sino en general”, continúa. “El regalo de la música fue en parte poder empezar a honrarlo desde este canto, de poder empezar a cantar este género. La idea de conformación, digamos, inicia ahí. Obvio que cuando se conforma la grupa esto va enriqueciendo totalmente la propuesta. Lo mío surge como una idea pero después entre todas las integrantes vamos dándole una vuelta, poniendo, sacando, definiendo temas; qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos plantear”.

Siguiendo por esta línea la artista completó: “En realidad, todas las mujeres que han pasado por Boleras van dejado su impronta muy marcada, todas han enriquecido esta grupa. Somos todas mujeres músicas las que estamos en esta grupa”.

Actualmente el grupo Boleras está compuesto por: Judit de León en congas y voz; Carla Pérez Zárate en guitarra y voz; Analía Bosque en guitarra, bajo y voz; Carina Netto en percusión, guitarra y voz, y Maby García en voz.

La artista no dudó en brindar una invitación de parte de las Boleras: “Los esperamos a todes para ir a degustar de la música, del amor, del desamor de las pasiones y de pasar un buen rato en estos momentos, donde yo creo que el arte nos salva”.