Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal El 14 Sauce Montrull será subsede de la instancia clasificatoria de nuevos artistas para el 45° Certamen de Nuevos Valores del Festival Nacional del Chamamé 6 de octubre 2026 · 11:43hs

FERNANDA RIVERO / UNO/Ilustrativa El 14 de noviembre Sauce Montrull será subsede oficial de la instancia clasificatoria de nuevos artistas para el 45° Certamen de Nuevos Valores 2027 del Festival Nacional del Chamamé Gentileza: 49° Festival Nacional del Chamamé El 14 de noviembre Sauce Montrull será subsede oficial de la instancia clasificatoria de nuevos artistas para el 45° Certamen de Nuevos Valores 2027 del Festival Nacional del Chamamé

Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal, la instancia clasificatoria de nuevos artistas para el prestigioso 45° Certamen de Nuevos Valores 2027 del Festival Nacional del Chamamé en Federal. La jornada cultural se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 a partir de las 20 horas, en el cruce de la Calle Epifanio Martínez y Ruta 12. El certamen convoca a grupos y artistas folclóricos de toda la región que buscan ganarse un lugar en el escenario mayor de Federal.

"La Comuna de Sauce Montrull invita formalmente a todos los conjuntos y solistas de la región a inscribirse y formar parte de esta emblemática celebración de nuestra identidad cultural. Los artistas interesados en competir por un lugar en el prestigioso festival mayor ya pueden realizar su postulación", indicaron mediante un comunicado las autoridades locales.

Fiesta Nacional del Chamamé: Sauce Montrull será subsede oficial del Pre Federal El proceso consta de tres pasos obligatorios: 1. Lectura del reglamento: Disponible para su consulta en línea 2. Formulario de inscripción: Debe completarse de manera digital ingresando al Formulario Oficial 3. Envío por correo: Una vez cumplimentados los pasos anteriores, se deberá enviar la confirmación por correo electrónico a [email protected]. La fecha límite para la recepción de postulaciones está fijada de manera improrrogable para el viernes 6 de noviembre. Contacto: Mariela Grinovero Área de Desarrollo Social Tel.: 343 4383509