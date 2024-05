Fantasía: ¿a qué serie o película le cambiarías el final?

No todo puede gustarle a todo el mundo y allí se genera el debate. Cientos de películas han sido taquilleras alrededor del mundo y, sin embargo, no han logrado convencer del todo al público. ¿A qué película o serie le cambiarías el final?

Quien rompió el hielo fue Claudia: “Le cambiaría el final a Titanic porque no dejaría que muera Jack, me parece retriste, me enamoré del personaje y que muera congelado por amor es retriste. Entiendo que la salva a ella pero me parece horrible”. Y esa opinión se repitió durante toda la entrevista a distintas personas y de diferentes edades.

¿Cómo puede ser que una película que fue estrenada hace casi tres décadas pueda seguir atravesando el corazón y el pensamiento de la gente? Tal vez la explicación sea que hay más personas en el mundo que vieron el film que las que no. Eso explicaría por qué el idioma de Titanic es universal. En su primera semana en carteleras, la película obtuvo ganancias de 52,9 millones de dólares y se mantuvo con una recaudación parecida por varias semanas, y permaneció en el primer lugar en Estados Unidos y Canadá por 16 semanas consecutivas y en el top 10 hasta la semana número 26. Finalmente, cerró con más de 600 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 1.800 millones de dólares a nivel internacional.

The Walking Dead. La serie de televisión estadounidense postapocalíptica también fue protagonista del debate. Eugenia dijo: “Terminó con un desenlace que no me esperaba, como que el grupo se separó y uno esperaba de que tenga una continuidad donde se junten todos, pero me encontré que estaba dividida por partes. Entonces terminabas de ver una serie y tenías que ver la vida de los otros. Me pareció medio trambólico”. La serie protagonizada por Andrew Lincoln está basada en la historieta escrita por Robert Kirkman. Allí describe el drama en las vidas de un grupo de sobrevivientes que está siempre en movimiento en busca de un hogar seguro durante las semanas y meses de un apocalipsis zombi.

Harry Potter. La novela fantástica escrita por Joanne Rowling también generó controversias. En este caso, quien opina será Micaela: “No puedo creer que se haya muerto Dobby. Eso fue lo más triste y cruel del mundo. Merecía otro final”. A lo que una persona que pasaba por la zona agregó: “Estoy totalmente de acuerdo. Encima Harry haya hecho el entierro es un montón”. Y Micaela continuó: “¿Qué pasa con las películas que empiezan con la muerte de una persona o un animal? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué no mueren los maleantes? Hachi, la película del perrito que busca a su dueño en la estación de trenes me partió el corazón”.

Leonardo, quien estaba con su puesto de La Tiendita, quiso destacar y reivindicar la labor de los villanos: “Estoy en contra de que siempre los malos pierdan o mueran. Hay que valorar el personaje del antihéroe y malvado”. Y Micaela agregó: “Y la última de Jurassic Park? Mueren todos los animales, los dejaron ahí, pobrecitos, todos tirados que se mueran en la isla. El ser humano es tan cruel”. Noelí: “¿Por qué las princesas siempre tienen que limpiar, asear y estar pendientes del príncipe? Cortemos con eso. Por eso reivindico la película de Valientes”.

Extraordinario. La película estrenada en 2017 (Wonder, título original en inglés) es un filme estadounidense de comedia dramática dirigida por Stephen Chbosky y protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, adaptación del bestseller juvenil Wonder. Auggie Pullman es un niño de 10 años que sueña con ser astronauta algún día. Auggie nació con una grave malformación facial y durante años tuvo que someterse a operaciones y largos periodos de recuperación en casa. Pero la película va más allá y debe enfrentar un nuevo desafío: ir a la escuela por primera vez. Clarisa: “Lloré de inicio a fin, mal y sin parar. Qué peliculón. Te hace reflexionar tu vida entera, tus acciones. También me puso muy triste porque no entiendo cómo puede ser que en el mundo exista tanta maldad. Soy muy sensible y por eso trato de cuidar el contenido que veo porque la verdad es que después quedo afectada toda la noche. Pero esta me encantó y aparte la vimos en familia con mis hijos. A ellos les encantó y les llegó al corazón. Hubo muchas charlas cuando la peli terminó. Todos los niños merecen ser felices. Todos los niños merecen ser quienes quieran ser”.