"Experimento Humano", la muestra de Germán Yujnovsky

“Experimento humano” El nuevo libro del profe Germán, editado al igual que Cuadernos Del Tábano por La Ventana Ediciones, demandó un minucioso trabajo de recopilación y selección de obra por parte del artista que luego pulió con la diseñadora Natalia Hallam.Entrenado por ser parte de la experiencia colectiva Del Tábano, en la española Alicante, decidió seguir levantando la bandera del trabajo colectivo y lanzar este nuevo proyecto aprovechando las posibilidades de las nuevas herramientas tecnológicas que agilizan la posibilidad de generar una obra para difundir su gran pasión.Sobre la idea original, explicó: “quería hacer un fiel reflejo de las pinturas para mostrarlas. Como algunas de ellas están en España y otras en diferentes lugares de Paraná, fue bastante complejo. Por suerte, en todos estos años, estuve con muchos fotógrafos amigos que tomaron imágenes de la obra. Para el libro, trabajé con César Vitali con el que armamos sesiones fotográficas, muy largas, que llegaron a las seis horas de trabajo”.En esas jornadas visitaron el Museo de Bellas Artes, de la capital entrerriana, para tomar las imágenes de dos cuadros que él donó a la institución. Llamó a los muchachos con los que encuadran porque necesitaba el camino inverso. Desmontó una obra enorme. Llegaron fotos desde España y otros propietarios nunca respondieron sus mensajes pidiendo una imagen.Con el libro en sus manos aseguró: “es una obra aparte”, en comparación con los cuadros originales. Más de una vez, en la entrevista, subrayó: “siempre quise ser escritor, pero como no escribo, no me siento, no me nace, como no lo tengo en mí, tuve que hacer el libro que quería con imágenes”. También se define como un lector compulsivo.Advierte que la publicación tiene una narrativa pero que no es lógica. En cuanto a su pintura aceptó que primero se basó en la figura y en la realidad. “Ahora me acerqué a la mancha. Le voy dando forma con el lenguaje del inconsciente. En vez de ser una lógica cotidiana, diurna, es un lenguaje de condensación y desplazamiento. Se condensan muchas cosas y la imagen se desplaza”.Está convencido que el proyecto nació porque, durante dos décadas, consumió libros de arte.Es más, vivió en Europa durante seis años para recorrer la mayor cantidad de museos posibles y mirar en vivo los cuadros que siempre analizó. “Con mis amigos Del tábano, a quienes también le interesaba, nos subíamos a una camioneta a ver la muestra de Manet en Madrid, por ejemplo”. Las visitas a las grandes muestras formaban parte de un tour que atesora en sus ojos. “Cuando vas al museo te das cuenta el por qué de Los Fusilamientos de Goya. El por qué técnicamente es ese cuadro y no los otros cuadros”.