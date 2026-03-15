La travesía Salvemos el Paraná y sus humedales pasó por la capital entrerriana

En una tarde marcada por el compromiso ambiental y la movilización popular, la travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales” arribó el sábado al Balneario Municipal de Paraná. El encuentro, que comenzó alrededor de las 16 horas, reunió a organizaciones sociales, colectivos ambientales y vecinos que se acercaron a la costa para abrazar simbólicamente a los nautas que recorren el río en defensa de la soberanía hídrica y el ecosistema de humedales.

La llegada a la capital provincial no fue un hecho aislado, sino que se integró a la campaña regional “Remar contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”. Esta iniciativa, impulsada por la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, se desarrolla de manera simultánea en diversos países de América Latina y el Caribe, posicionando la protección del agua como un eje central de la justicia social en todo el continente.

Alerta por el dragado

Uno de los puntos de mayor tensión en el debate propuesto por el Foro por la Recuperación del Paraná es el impacto de las obras de dragado en la vía navegable. Los nautas, que vienen realizando escalas en diversas localidades ribereñas, advirtieron sobre los posibles daños irreversibles que estos proyectos podrían ocasionar en el cauce y la fauna íctica si no se habilitan instancias de participación ciudadana y estudios de impacto rigurosos.

La cruzada

La iniciativa actual, que comenzó el 7 de marzo y se realizó en tres tramos durante 14 días a lo largo de aproximadamente 800 km por el Paraná, fue impulsada por el Foro por la recuperación del Paraná y por un amplio arco de organizaciones ambientales, sociales, gremiales, estudiantiles, culturales, políticas y religiosas, muchas de las cuales fueron parte de la acción colectiva “remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía”, que el año pasado unió las provincias del litoral en una histórica y épica remada a lo largo de más de 1.200 kilómetros.

Portando enormes y llamativas banderas argentinas estampadas con consignas como “el Paraná en manos argentinas”, “no a los 44 pies”, “salvemos el Paraná y sus humedales”, y “Argentina sangra por el Paraná”, sus protagonistas se manifiestan “en firme oposición a una nueva privatización, extranjerización, y a la destrucción del río ‘al que mal llaman hidrovía’, como a las pretensiones de profundizar su dragado a 44 pies, lo que constituiría ‘un verdadero ecocidio’ y sin ningún estudio de impacto ambiental.”

Advierten que “quienes se adjudican ser ‘dueños del río’, lo hacen encubiertos en el nombre de un supuesto ‘desarrollo’; cabe aclarar que ya con el dragado actual en 36 pies se ha agudizado la crisis hídrica (taponamiento de bocas, reducción de las lagunas y riachos que funcionan como cortafuegos naturales y áreas de reproducción de peces), poniendo en serio riesgo el acceso al agua como recurso vital y todo el ecosistema vinculado a los humedales, y concibiendo al Paraná como una ‘autopista fluvial’ para el ingreso de buques de ultramar en medio de un continente (lo que no existe en ningún lugar del mundo), en beneficio fundamentalmente de las agroexportadoras, en su mayoría extranjeras, que tienen el control de nuestro comercio exterior.”

cruzada río Paraná (1)

Río abajo, por las entrañas del Paraná, vienen sumando protagonismo desde cada rincón litoraleño a esta “patriada” que ya hace historia: Isla del Cerrito, Antequera, Corrientes, Barranqueras, Bella Vista, Goya, Esquina, La Paz, Hernandarias, Villa Urquiza, en las que se realizaron actividades de difusión de la problemática. La Virgen de Itatí los acompaña desde Corrientes.

La travesía arribó al Balneario Municipal de la ciudad, donde hubo un emotivo y cálido recibimiento a la llegada de los protagonistas en sus embarcaciones, entre ellos Luis “Cosita” Romero, de Remar Contracorriente; Luciano Orellano, del Foro por la Recuperación del Paraná, Arturo Sedano y Evangelina Codoni, y Javier “Tula” Nuñez, Guía de pesca y Asesor de Islas de la Municipalidad de Victoria.

El momento más emotivo de la jornada, fue el despliegue de una enorme bandera argentina al momento de la llegada de la travesía, y momento en que a viva voz los presentes reafirmaron "El río no se vende"

La jornada fue protagonizada con los vecinos y las familias que se acercaron con sus reposeras a lo que fue además un verdadero “encuentro cultural” que se extendió hasta horas de la noche, intercambiando la palabra, la música, el canto, la danza, las producciones regionales, que son expresión de una cultura y una identidad “fundidas con el río”.

Este domingo 15, los protagonistas continúan su recorrido hacia la ciudad de Santa Fe, emprendiendo el último tramo de esta travesía que tendrá su punto de cierre el sábado 21 en la ciudad de Rosario.