A través de los formularios disponibles, los usuarios pueden iniciar denuncias por inconvenientes en la compra de productos o contratación de servicio.

La Municipalidad habilitó denuncias de Defensa del Consumidor a través de Mi Paraná

La herramienta forma parte del Plan Estratégico de Transformación Digital. Por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor a conmemorarse el 15 de marzo, el Municipio incorporó en el portal Mi Paraná el servicio “Mi derecho como consumidor”. Permite realizar denuncias, acceder a información y solicitar asesoramiento de manera online.

El servicio posibilita a los vecinos gestionar reclamos de forma simple, digital y en cualquier momento, sin necesidad de realizar trámites presenciales. “Esta incorporación forma parte de una política de modernización que acerca herramientas concretas a los vecinos, agiliza los trámites y fortalece la protección de los derechos en las relaciones de consumo”, destacó el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa.

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Por su parte, la coordinadora del Organismo de Defensa del Consumidor, Patricia Valin, señaló que “este servicio digital permite que iniciar un reclamo sea más fácil y rápido. Todo el proceso se realiza de manera online, sin papeles y ni trámites innecesarios. Es un avance importante para el Municipio y, sobre todo, un beneficio concreto para los consumidores”.

A través de los formularios disponibles en la plataforma, los usuarios pueden iniciar denuncias por inconvenientes en la compra de productos o contratación de servicios, además de solicitar asesoramiento. El sistema también permite mantener un canal de intercambio con el área y recibir notificaciones sobre el estado del trámite a través del correo electrónico registrado en la plataforma.

Mi.Paraná

El servicio se encuentra disponible en la plataforma Mi Paraná. Para acceder al enlace cliqueá aquí

Al ingresar, los usuarios acceden a información sobre los trámites que realizan en la oficina, datos de contacto y las secciones Reclamos, Preguntas Frecuentes y Normativas. Allí se detalla quiénes pueden realizar presentaciones y qué situaciones pueden ser reportadas.

El trámite es gratuito y no requiere asesoría ni gestoría legal.

Datos de contacto

Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas

Dirección: Urquiza N° 831

0343-4236504 o a la línea gratuita 0800-555-5566

WhatsApp: 3435025948

Mail: [email protected]