Boca se llevó un empate en su visita a Unión

Con goles de Julián Palacios y Miguel Merentiel, Unión de Santa Fe y Boca Juniors igualaron 1 a 1 en el estadio 15 de Abril.

Boca empató 1-1 con Unión en un partido en el que tuvo pocas jugadas claras y que disputaron en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, por la 11° fecha del Torneo Apertura 2026. El local había comenzado en ventaja desde los 41 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Julián Palacios, aunque el delantero Miguel Merentiel pudo igualar cuando iban 12 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el Xeneize alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó dos de ellos, y es sexto en la Zona A, con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es segundo en el grupo, con dos puntos más.

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En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, el domingo 22 de marzo a las 20:00, mientras que el Tatengue visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 21 a partir de las 17.45.

La primera llegada fue del local, a los tres minutos, con un tiro de afuera del área del delantero Cristian Tarragona, que el arquero Agustín Marchesin pudo detener sobre su poste izquierdo.

Boca no tuvo llegadas hasta los 19 minutos del primer tiempo, cuando una buena combinación entre los mediocampistas Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitó al delantero Miguel Merentiel, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque el carrilero Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

A los 36 minutos, el centrodelantero Marcelo Estigarribia salió hacia la derecha para recibir y poner un centro pinchado al primer palo para la subida del extremo Braian Cuello, que remató incómodo y por encima del travesaño.

Solo dos minutos después, el mediocampista Rafael Profini se quedó con un rebote en la medialuna del área, controló y remató de zurda, con un tiro frontal que salió centralizado y apenas alto.

A los 41 minutos, el extremo Julián Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y sacó un remate desde la medialuna del área, que entró a media altura, por el palo izquierdo de un Marchesinh que no tuvo reacción.

La primera llegada del complemento fue de Boca, a los cuatro minutos, con un centro al segundo poste del volante Milton Delgado para el delantero Adam Bareiro, que remató de tijera pero no pudo con el arquero Matías Mansilla, que desvió por encima del travesaño.

A los nueve minutos tuvo su primera situación de peligro el mediocampista campeón del mundo Leandro Paredes, que sacó un disparo bajo al primer palo en un tiro libre, que fue detenido por Mansilla.

Boca igualó el partido a los 11 minutos, cuando Merentiel se quedó con el rebote de un remate de Bareiro que dio en el travesaño, luego de una nueva definición de tijera, y disparó de primera al gol, ante un arquero desacomodado.

El Xeneize volvió a llegar nueve minutos después, con un contraataque unipersonal manejado de gran manera por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Unión tuvo su primer acercamiento del complemento en 31 minutos, con un tiro libre en el costado izquierdo de la frontal del área que fue ejecutado por el mediocampista Mauro Pittón, con un tiro bajo al segundo palo que fue detenido por el exarquero de la Selección argentina.

En 47 minutos, el delantero Diego Armando Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho de Marchesin.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

47’ST: Diego Armando Diaz se perdió el gol, pero estaba en offside

Otra vez el delantero de Unión tuvo la chance, su cabezazo salió apenas desviado, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

45’ST: Unión se perdió el gol del triunfo

Tarragona asistió para Diego Armando Díaz, quien remató forzado desviado. El Tatengue desperdició una gran chance para ganar el partido.

41’ST: último cambio en Boca Juniors

Ingresa Malcom Braida por Miguel Merentiel.

40’ST: lo tuvo Velasco para Boca

Tras un pase profundo de Paredes para Merentiel, el uruguayo descargó para Alan que se perfiló para la derecha y remató, apenas desviado.

33’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Alan Velasco en lugar de Tomás Aranda.

32’ST: Marchesín, con dos atajadas notables, evitó el gol de Unión

Tras un remate envenenado de Julián Palacios, el arquero de Boca mandó la pelota al córner. En la acción siguiente, manoteó un cabezazo de Di Lollo, que casi convierte en contra en su disputa con Maizon Rodríguez.

31’ST: Marchesín le ahogó el grito a Unión

Mauro Pittón probó de tiro libre rasante y el arquero de Boca Juniors manoteó evitando el segundo del Tatengue.

21’ST: Mansilla evitó el segundo gol de Boca

Un contragolpe perfecto que arrancó con Paredes para Merentiel, quien tras una larga corrida se metió al área y la soltó justo dejando solo a Bareiro frente al arquero. El paraguayo intentó definir por arriba, pero el arquero tapó con su mano derecha.

17’ST: Ander Herrera probó desde lejos

El español recibió un despeje corto de Unión y le pegó de primera, desviado.

11’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel anotó de volea luego de una intento de media chilena de Bareiro que pegó en el palo.

10’ST: Mansilla evitó el gol de Paredes

El capitán de Boca Juniors probó de tiro libre directo por debajo de la barrera y el arquero de Unión estuvo atento para manotear al córner.

5’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresó Ander Herrera por Santiago Ascacíbar.

4’ST: Bareiro tuvo el gol y tapó Mansilla

El paraguayo lanzó una tijera espectacular tras un centro de Delgado y estupenda reacción del arquero de Unión.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Unión y Boca Juniors juegan el complemento sin cambios.

47 minutos: final del primer tiempo

Unión se va al descanso ganando 1 a 0 con gol de Julián Palacios.

46 minutos: Delgado casi convierte el empate

En la última del primer tiempo, el mediocampista de Boca hizo la personal y le pegó de media distancia, cerca.

43 minutos: a Paredes se le traba la rodilla y pide asistencia

El capitán de Boca Juniors intentó barrer sobre una marca, pero su rodilla quedó estancada en el pasto y tuvieron que atenderlo.

41 minutos: ¡GOL DE UNIÓN!

Sobre el final de la primera etapa, el Tatengue se pone en ventaja. Luego de una gambeta de Lautaro Vargas por derecha, Julián Palacios recibió en la puerta del área y tras perfilarse, metió un derechazo inatajable para Marchesín.

39 minutos: Weigandt probó de media distancia

Boca se aproximó al arco rival luego de varios minutos y tras una buena aparición de Ascacíbar, el lateral derecho se animó a pegarle desde lejos. Muy desviado.

38 minutos: Rafael Profini se perdió el gol

El mediocampista de Unión enganchó en la medialuna ante la marca de Delgado y probó de zurda, por arriba.

36 minutos: Brahian Cuello tuvo el gol de Unión

Excelente habilitación de Estigarribia para la llegada de su compañero que remató forzado, por arriba del travesaño.

30 minutos: Ascacíbar es amonestado en Boca

Tras una falta sobre Mauro Pittón, el mediocampista del Xeneize recibe la tarjeta amarilla.

24 minutos: Brahian Cuello es el primer amonestado en Unión

Tras llegar a destiempo y bajar a Leandro Paredes, el mediocampista local recibe la amarilla.

21 minutos: Tomás Aranda es el primer amonestado en Boca

El juvenil perdió una pelota en ataque y luego tuvo que cortar la contra de Unión con infracción. Yael Falcón Pérez le mostró la amarilla.

19 minutos: Mateo Del Blanco evitó el gol de Boca

Tras una impecable asistencia de Ascacíbar, Merentiel remata débil ante la salida del arquero y cuando la pelota iba camino al gol, apareció el defensor para despejar casi sobre la línea.

13 minutos: Merentiel tuvo el gol, pero definió forzado

Tras una buena jugada colectiva, Ascacíbar asistió al uruguayo que demoró para rematar y cuando lo hizo ya tenía la marca encima.

2 minutos: Cristian Tarragona probó de media distancia

Agustín Marchesín voló y evitó el gol de Unión, tras un buen remate cruzado del goleador.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Unión, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.