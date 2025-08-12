Uno Entre Rios | Escenario | Eufonía

Eufonía la rompió en Da Vinci Bar y conquistó al público

El domingo por la noche, el bar se llenó de música con la presentación de Eufonía, la banda paranaense integrada por Jeremías Ríos, Marcos Rosales Piñon, Paula Strack y Nayeli Liberatori

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

12 de agosto 2025 · 16:53hs
Eufonía en Da Vinci

FERNANDA RIVERO / UNO

Eufonía en Da Vinci
Eufonía la rompió en Da Vinci Bar y conquistó al público

FERNANDA RIVERO / UNO

El domingo por la noche, Da Vinci Bar se llenó de música con la presentación de Eufonía, la joven banda paranaense integrada por Jeremías Ríos, Marcos Rosales Piñon, Paula Strack y Nayeli Liberatori.

Eufonía1

Eufonía conquistó al público

Con poco tiempo de trayectoria, el grupo mostró una pasión y energía que trascendió edades, brindado un repertorio de rock nacional, pop y fusiones con interpretaciones.

Eufonía en la redacción de UNO

Eufonía: La nueva banda juvenil que recorre los escenarios de Paraná

Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

“Fue increíble ver a la gente cantar con nosotros. Nos vamos felices, con más ganas de seguir tocando y creciendo”, coincidieron al bajar del escenario.

El público acompañó de principio a fin, cantando, bailando y aplaudiendo cada tema, mientras la banda disfrutaba de cada instante en el escenario. El domingo 17, Da Vinci Bar brindará un homenaje a Luciano Pereyra.

LEER MÁS: Proponen instituir el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Velázquez

Eufonía público Música
Noticias relacionadas
Francella adelanta Homo Argentum, el filme para reír y reflexionar sobre el gen argentino.

Francella adelanta "Homo Argentum", el filme para "reír y reflexionar sobre el gen argentino"

Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal.

Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal

Adrián Ocampo 

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

AURA

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Ver comentarios

Lo último

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Ultimo Momento
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

La provincia
Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Dejanos tu comentario