El domingo por la noche, Da Vinci Bar se llenó de música con la presentación de Eufonía, la joven banda paranaense integrada por Jeremías Ríos, Marcos Rosales Piñon, Paula Strack y Nayeli Liberatori.
Eufonía la rompió en Da Vinci Bar y conquistó al público
Por Fernanda Rivero
12 de agosto 2025 · 16:53hs
Eufonía conquistó al público
Con poco tiempo de trayectoria, el grupo mostró una pasión y energía que trascendió edades, brindado un repertorio de rock nacional, pop y fusiones con interpretaciones.
“Fue increíble ver a la gente cantar con nosotros. Nos vamos felices, con más ganas de seguir tocando y creciendo”, coincidieron al bajar del escenario.
El público acompañó de principio a fin, cantando, bailando y aplaudiendo cada tema, mientras la banda disfrutaba de cada instante en el escenario. El domingo 17, Da Vinci Bar brindará un homenaje a Luciano Pereyra.