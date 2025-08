Eufonía: La nueva banda juvenil que recorre los escenarios de Paraná

“Queríamos participar del Pre Mate, y eso nos unió. Desde entonces no paramos”, contaron durante una visita a la redacción de UNO. El nombre del grupo no es casual: Eufonía significa “buen sonido”, una armonía que también se nota en la forma en la que se relacionan entre ellos.

Las decisiones se toman en grupo, las canciones se eligen por votación y la escena se construye con aportes de cada uno. “Vamos a tocar mucho rock nacional y pop. Por ejemplo, hacemos Mentías de Miranda. Fuimos eligiendo según los gustos individuales y así armamos el repertorio”, explicaron.

En sus presentaciones, combinan temas de Airbag, Café Tacuba, Miguel Mateos, Rata Blanca y Miranda, entre otros. A cada canción la interpretan con una sensibilidad propia que no intenta imitar, sino reinterpretar. “Cuando hacemos Tirá para arriba o De música ligera, la gente se enloquece”, contaron entre risas. “Y siempre cerramos con algo alegre, como Miranda, que nos encanta hacer”. A pesar de su corta edad, Eufonía transmite algo que no siempre se ve: tienen visión, compromiso, y una humildad que no les impide soñar en grande. Hablan con ilusión, pero también con conciencia del camino que implica crecer en el arte.

No les pesa ensayar, gestionar o tocar en espacios pequeños. Todo lo viven con intensidad, como una oportunidad para aprender, sumar experiencia y encontrarse con otros. “Queremos darnos a conocer, que la gente nos escuche. Hasta ahora, donde nos hemos presentado, sentimos que gustó. La gente nos ha felicitado, nos mandan mensajes, y eso nos confirma que vamos bien”, dijeron.

El grupo explora distintos géneros sin encasillarse: pueden tocar folklore, cumbia, rock o pop, según el evento y el contexto. “Depende del lugar al que vamos, armamos un repertorio diferente. Queremos que quien vaya a escucharnos se sorprenda con algo nuevo, pero que también se sienta cómodo con lo que hacemos”, contaron.

El futuro

Además, tienen la mirada puesta en lo que viene: quieren grabar canciones propias y ya se preparan para las instancias de selección del Festival Provincial del Pescador, en Santa Fe, donde esperan tener la posibilidad de mostrar lo que hacen en un escenario más grande.

Eufonía es el reflejo de una nueva generación de artistas que se forma con entusiasmo, compromiso y sensibilidad. Jóvenes que no temen esforzarse, que eligen trabajar en equipo y que apuestan a la música como forma de expresión y como camino posible. Quienes deseen participar del show acústico del domingo, pueden comunicarse al 3435065599 y reservar su mesa.