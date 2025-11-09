"Esta re-vista": el show con el que Pablo Millán cierra su temporada

El artista Pablo Millán presentará su espectáculo Esta re-vista el sábado 15 de noviembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero . Será un show cómico-musical con el que cerrará la temporada 2024, acompañado por su equipo artístico de siempre. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Plateavip.com.ar .

“ Me encanta despedir el año en el teatro porque me parece que es mi hábitat, mi casa . Es el lugar donde los actores nos sentimos plenos. Si bien trabajo mucho en eventos, presentaciones y distintos espacios, el teatro es otra cosa: es estar en casa. Uno se construyó, se educó y se preparó para trabajar en teatro”, contó Millán a UNO , con la emoción de quien regresa a su escenario natural.

El artista describió la previa de cada función como un ritual que conserva intacto con el paso de los años: “Para mí, es la ceremonia de llegar al camarín, maquillarte, tomar unos mates, ordenar la ropa, hablar con los técnicos. La gente del teatro es divina conmigo, somos compañeros de trabajo desde hace muchos años. Hay personas que conozco desde hace muchísimo tiempo ahí, en el Teatro 3 de Febrero. Por eso, cerrar el año en ese lugar, con el público sentado en la platea disfrutando, en un ambiente climatizado, es lo mejor que me puede pasar. La sensación es siempre de gratitud, de agradecimiento al público que decide apostar a un artista y destinar parte de su dinero para ver un espectáculo local”.

En esta edición, el show contará con la participación de Reina Heels, reconocida drag queen paranaense que lo acompaña hace años y que además es la creadora de todo el vestuario del espectáculo. “Reina es una artista increíble, creo que ni ella sabe el talento que tiene. Es maravillosa en todo sentido. Además de estar sobre el escenario, se encarga de diseñar y confeccionar cada vestuario. Yo colaboro con algunos detalles, agregando strass o bordando algo, pero la estructura de todo lo hace ella. Le agradezco su incondicionalidad y su predisposición para estar siempre con el sí. Es hermoso tener colegas que buscan soluciones y que te acompañan con tanto amor”, destacó Millán.

Pablo Millán (2) Gentileza Renzo Casalongue

También estarán en escena Poshi Figueroa, su bailarín y coreógrafo de confianza; Elías Gabriel, y las bailarinas Agustina y Alfonsina, quienes completan el elenco. “Son todos compañeros de ruta, gente talentosa y comprometida que me acompaña desde hace tiempo y que aporta su energía a cada función”, valoró.

Esta re-vista es la nueva versión del formato de revista que el artista viene desarrollando en los últimos años, y que sucede a Icónica, espectáculo con el que continúa de gira por distintas ciudades.

“Esta re-vista versión 2025 es lo que viene después de Icónica. Sigo de gira con ese show: vamos a estar el 22 de noviembre en San Salvador y el 19 de diciembre en Villa Elisa, donde cerraríamos esa etapa. Pero este nuevo espectáculo tiene otra impronta: es un show cómico-musical más distendido, menos televisivo, más relajado. Tiene ese espíritu de revista clásica, con humor, música y participación del público. A la gente le gusta cuando bajo a la platea, cuando hablo con Reina, cuando hablo de actualidad. Por eso esta propuesta tiene más partes habladas, más humor directo, sin perder el ritmo de los números musicales, los sketches y otras sorpresas”, adelantó.

Sobre lo que vendrá después de este cierre, Millán dijo: “El verano está medio incierto para mí. No creo que haga temporada este año, si bien tengo propuestas. Las temporadas de verano tienen que entusiasmarme primero artísticamente, y también cerrar económicamente. Hoy hay que pensar bien cada paso, porque una producción de verano implica mucho esfuerzo. Así que, salvo que surja algo a último momento, no creo que haga temporada. Sí vamos a seguir con las fechas pautadas en distintos puntos de la provincia y quizá también cruzar al país vecino de Uruguay. Y, por supuesto, continúo con los eventos privados y despedidas de año, que son una parte importante de mi trabajo”, explicó.

"Tengo muchas ganas de cerrar el año con la sala llena. Es un momento muy especial para mí, y me gustaría compartirlo con todos. Además, quiero decirles que sigan cumpliendo sus sueños”, cerró.