"En humoradísimo": Leo Bartolomé y un elenco explosivo llegan al teatro

El camino del humor

Con más de 15 años de carrera, Bartolomé sabe bien lo que significa mantenerse vigente en un mundo tan cambiante como el del espectáculo. “Lo primero que aprendí es que hay que conocer al público. Llevo más de 15 años trabajando en esto, y eso te da un conocimiento invaluable sobre qué les gusta, qué les incomoda, qué esperan de un show. Es un proceso de aprendizaje constante, y por eso siempre trato de ajustar mi propuesta a lo que la gente necesita: diversión pura”, compartió Leo con una sonrisa cómplice.

En su show, el objetivo es claro: hacer reír, sin que nadie se sienta incómodo. “Mis espectáculos son para que la gente se relaje, se olvide de los quilombos y se divierta. Nadie se queda afuera, todos se suman y comparten un buen momento. La gente viene a disfrutar, y cuando se sienten cómodos y se animan a participar, es cuando el show realmente se convierte en una experiencia única. Todo eso pasa porque hay una conexión entre los artistas y el público. Es un ida y vuelta, y eso es lo que hace la magia”, agregó Bartolomé, siempre fiel a su estilo accesible y cercano.

La química con el elenco

Recientemente, Leo Bartolomé terminó una temporada llena de éxitos en Villa Carlos Paz con el espectáculo Desopilante: 100% humor. Durante el verano, logró hacer reír a miles de personas, consolidándose como uno de los actores más destacados de la provincia. Pero, a pesar del reconocimiento, Leo mantiene una humildad que lo caracteriza: “Fue un largo camino, pero cada paso me llevó a ser quien soy hoy. Y por eso, estoy muy agradecido por todo lo vivido”, reflexionó.

El domingo 1 de junio, en su presentación en el Teatro 3 de Febrero, Leo no estará solo. Compartirá escenario con un grupo de artistas con los que tiene una química especial. “Con Adrián Garay, que es un transformista de Santa Fe, venimos de hacer temporada juntos en Córdoba. Ya tenemos todo aceitado, somos un gran equipo, y eso se va a notar en el escenario. La gente va a sentir esa química entre nosotros, y eso hace que el show sea aún más divertido y espontáneo”, explicó.

Además de Garay, estarán Mago Raffer y Mariano Tardivo, quienes, según Leo, aportan su talento único al espectáculo. “Son grandes artistas, y juntos vamos a lograr una noche inolvidable. La idea es que cada uno pueda brillar y sorprender al público con su estilo particular”, adelantó. A lo largo de su carrera, Leo Bartolomé ha tenido que atravesar numerosos desafíos para llegar al lugar que ocupa hoy en el corazón del público.

Sin embargo, nunca perdió la esencia de quien es. “Soy un tipo que viene de abajo, y por más que uno logre cosas, nunca hay que olvidarse de dónde uno viene. Todo lo que soy hoy lo debo a la gente que me apoyó y a los años de trabajo. Estoy orgulloso de lo que he logrado, y sobre todo, de poder hacer lo que más me gusta”, afirmó con humildad.

Fiel a sus raíces

En un mundo del espectáculo donde las apariencias a veces pueden jugar un papel más importante que la realidad, Leo siempre se mantuvo fiel a sus raíces. “Uno no puede dejarse llevar por los reflectores. Lo más importante es mantenerse genuino, fiel a lo que uno es. Y el público lo percibe, porque es lo que buscan: autenticidad y, sobre todo, pasar un buen momento. Yo me debo a ellos, y siempre trato de darles lo mejor”, añadió.

La cita para el domingo 1 de junio es una invitación directa a vivir una noche de humor y magia. Si bien Leo Bartolomé es un actor consolidado en el ámbito del espectáculo, siempre se muestra dispuesto a aprender y mejorar.

Con una trayectoria que ya acumula años de risas y aplausos, este nuevo show promete ser otra oportunidad para que el público se conecte con su humor ácido y su energía inconfundible. “Nos vamos a divertir mucho, la gente va a disfrutar de un gran show de humor. Y sobre todo, van a salir de allí con una sonrisa en la cara. Esa es mi meta”, concluyó Leo con una sonrisa que reflejaba su pasión por lo que hace.

En humoradísimo, show cómico musical promete ser una fiesta de risas, magia y disfrute, porque el humor de Leo Bartolomé está más vivo que nunca. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y, además, quienes deseen pueden participar de un sorteo enviando una foto con su tarjeta de Beneficios UNO al 3434635621.