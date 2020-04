"En el periodismo deportivo se apagarán los programas de debate"

Alejandro Fantino volvió a su primer amor. El periodista regresó a sus raíces con “ESPN FC Especiales”, un programa de entrevistas a reconocidas figuras del deporte internacional que puede verse todos los sábados y domingos a las 21 por la señal ESPN. El ciclo se inició con los ex futbolistas Hernán Crespo y David Trezeguet como invitados, y allí Fantino volvió a demostrar su vasta experiencia como entrevistador.

En charla con Télam, el popular conductor defendió la propuesta de un periodismo deportivo que pueda “dejar conceptos”. “Creo que el programa de debate acalorado lentamente se irá apagando en el periodismo de deportes”, vaticinó el periodista santafesino que despuntó en los medios en los años 90, cuando se convirtió en el relator oficial de la campaña de Boca Juniors en Radio Mitre.

Tras haber encabezado verdaderos clásicos como “Mar de fondo” por TyC Sports o “ESPN Estudio”, en los últimos años fue virando de rumbo hacia el periodismo político con “Animales sueltos”. Luego de una década al frente de este ciclo, que fue uno de los representantes más potentes de la explotación de la denominada “grieta” político-cultural, el conductor dejó su lugar a Luis Novaresio y emprendió nuevos proyectos para este 2020.

“Fantino a la tarde”, de lunes a viernes a las 16 y “Living In América”,domingos a las 22, lo tienen aún ligado a la actualidad en la pantalla de América, en tanto que “ESPN FC Especiales” lo ha llevado de vuelta al “primer amor”. “Estaba necesitado de volver a navegar la tranquilidad y a la vez la profundidad del periodismo deportivo”, explicó el conductor, en referencia a cuál había sido su motivación para emprender este nuevo viaje en el que conversará —de manera remota desde sus hogares por la pandemia del coronavirus— con personalidades del deporte.

—¿Qué te propusiste como objetivo al comenzar “ESPN FC Especiales”?

—El objetivo es hacer entrevistas que traten de dejar algún tipo de valor o enseñanza más allá de la anécdota deportiva o la historia heroica que tiene cada uno de los entrevistados. Intentamos hablar de conceptos como la valentía, el sacrificio, la suerte, el poder, el dolor, la angustia y el triunfo.

—¿Sentís que tu labor como conductor de un programa de fuerte contenido de actualidad política como “Animales sueltos” enriqueció tu arsenal como conductor y entrevistador?

—Haber pasado por un programa como “Animales...”, haber vivido todo lo bueno y todo lo malo de eso sin lugar a dudas me enriqueció. Me hizo entender de otra manera el periodismo y también me dio templanza para los momentos duros. Después de todo lo que viví en “Animales sueltos”, que ahora se me venga a enojar el presidente de Racing o que se me enoje el 5 de River o el 3 de Boca realmente no me apabullaría. Mi cuero está más curtido.

—¿Qué lugar ocupa el formato de entrevista intimista que solés poner en práctica en un panorama de señales deportivas que en los últimos años se ha volcado a los programas de debate con panelistas?

—Creo que el programa de debate acalorado lentamente se irá apagando en el periodismo de deportes. Creo que fue una etapa en la que el televidente abrevó en eso, y me hago parte porque fui un conductor de programas acalorados como “El show del fútbol”. Hay un público que consume eso y hay que respetarlo, pero creo que irá lentamente calmándose e irá escuchándose mucho más. La gente va a necesitar justificaciones más que gritos. En la entrevista intimista, lo que yo voy a intentar es dejar conceptos. Charlé con Abreu y fue una nota de dos horas plagada de risas y de anécdotas, pero las entrevistas con “Oveja” Hernández o “Maravilla” Martínez dejaron otras cosas. El escuchar a estos tipos puede dejarnos cosas a nivel humano.

—¿Qué aspectos considerás clave para poder poner en práctica una buena entrevista?

—No hay un método. Trato de partir de la premisa de que no sé nada de lo que la persona que entrevisto ha hecho. Esto es medio un auto-engaño porque yo sé, pero tengo que hacer de cuenta que no. Si yo me permito asombrarme con una respuesta de algo que ya sé, la entrevista se vuelve más rica. Tampoco es actuar el asombro, es simplemente dejarte asombrar, entrar como si tuvieras ocho años y fueras por primera vez a Disney. Y también es muy importante la repregunta. Para mí la entrevista es un encadenamiento de repreguntas. Una entrevista perfecta es la que se hace con una pregunta de apertura y con todas repreguntas a partir de las respuestas dadas.

—¿En qué mejoró el Fantino entrevistador durante todos estos años desde aquel de “ESPN Estudio” o de “Mar de fondo”?

—Me ha pasado de entrevistar a gente que no tenía ganas de charlar conmigo, a gente que me mentía, a gente que vino a decir algo y yo era una especie de herramienta para lo que venían a decir. Eso me pasó más en el último tiempo, cuando transité la actualidad o la política. Lo que tengo como ventaja son muchas hora de vuelo.

Un rato para evadirse de “la locura del coronavirus”

Alejandro Fantino espera que su nuevo programa, “ESPN FC Especiales”, el ciclo de entrevistas que lo devolvió al periodismo deportivo, pueda ayudar a los televidentes a “evadirse de la locura” del coronavirus.

El conductor y periodista, quien afirmó tener a Antonio Carrizo como referente y modelo del “entrevistador perfecto”, aseguró que en el marco de la pandemia y el aislamiento social preventivo, los programas deportivos “cumplen una función importantísima”. “Movilizan al recuerdo, y desde el recuerdo deportivo se conecta al recuerdo emotivo. Hemos vuelto a ver los partidos de la selección del 86, y los de mi generación hemos recordado con quién vimos el gol del Diego, si te abrazaste con tu papá, con tu mamá”, explicó a Télam, pensando en los programas de archivo que pueden verse por estos días en las diferentes señales del cable.

Pero además, Fantino opinó que “el abordaje de la pandemia no solamente hay que hacerlo desde lo sanitario o lo humanitario”, sino que también “desde la resistencia psicológica” y que, en ese punto, los programas como el suyo pueden hacer un aporte. “Los canales de deportes te desconectan de las fosas comunes que vemos en Nueva York o de los funerales grupales que vemos en Italia. Es una manera de evadirse de toda esta locura y conectarse con algo con vida”, finalizó.