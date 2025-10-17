Uno Entre Rios | Escenario | Museo de la Ciudad

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

Se realizó el tercer encuentro del ciclo Pensar Paraná, una propuesta que busca reflexionar sobre el desarrollo urbano y social de la ciudad

17 de octubre 2025 · 14:24hs
Pensar Paraná

Pensar Paraná
Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”

Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”

En el Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman” se realizó el tercer encuentro del ciclo Pensar Paraná, una propuesta que invita a reflexionar sobre el desarrollo urbano y social de la capital entrerriana, con la mirada puesta en su historia y en los desafíos hacia el futuro.

Pensar Paraná1

Pensar Paraná

La jornada, impulsada por la Dirección de Museos y Patrimonio Histórico y con el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), abordó el desarrollo urbanístico de Paraná a partir del análisis de sus barrancas, su identidad costera y las particularidades que la distinguen dentro del mapa urbano del Litoral.

Caro Vergara en La Red Paraná

Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

Un año sin Liam Payne: la historia de sus días finales en Argentina.

Un año sin Liam Payne: la historia de sus días finales en Argentina

El encuentro forma parte de una serie de actividades que el Municipio lleva adelante con el objetivo de revalorizar los acontecimientos históricos que marcaron el crecimiento de la ciudad, tanto en lo arquitectónico, institucional como social, en el camino hacia los 200 años de su elevación a ciudad.

“Es una instancia donde convocamos a los vecinos de Paraná para empezar a pensarnos camino al Bicentenario. En este espacio, profesionales de la arquitectura dialogan sobre los procesos que definieron el desarrollo urbanístico de la ciudad”, expresó Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonio Histórico.

Durante la jornada, la arquitecta Mariana Melhem compartió una reflexión sobre la transformación urbana y su vínculo con el paso del tiempo: “Paraná es un organismo vivo que se regenera continuamente; algunas cosas permanecen y otras se transforman. Reflexionar sobre esos procesos es importante, sobre todo pensando en las generaciones que vienen”.

Por su parte, el arquitecto Fernando Ponce destacó el valor del ciclo como espacio de encuentro de saberes. “Pensar Paraná es un ciclo del Museo de la Ciudad que anticipa los 200 años de la capital entrerriana, con ponencias de distintos campos del conocimiento. En mi caso, abordé una mirada arquitectónica que recorre desde la iglesia hasta la fábrica, edificios que conforman la identidad paranaense”, explicó.

La profesora Valentina Uranga aportó una perspectiva histórica al disertar sobre la obra del Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, que marcó un antes y un después en la conexión entre Paraná y Santa Fe. “En el siglo XX se empieza a plantear el problema de la comunicación y en ese proceso se llega a la inauguración del túnel en 1969, un hecho que transformó definitivamente la relación entre ambas orillas”, señaló.

El ciclo Pensar Paraná continuará con nuevas instancias de diálogo interdisciplinario. La próxima jornada será el martes 21 de octubre, a las 18, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con las exposiciones de Jorge Riani, Juan José Battistutti y Claudio Cañete.

LEER MÁS: Caro Vergara: "El humor es una red muy linda de contención"

Museo de la Ciudad Pensar Paraná museo Paraná
Noticias relacionadas
el ciclo entre rios cantada suma nuevos encuentros en gualeguaychu y parana

El ciclo Entre Ríos Cantada suma nuevos encuentros en Gualeguaychú y Paraná

Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

la noche de los museos entrerrianos: se extiende la invitacion a instituciones culturales de entre rios

La Noche de los Museos Entrerrianos: se extiende la invitación a instituciones culturales de Entre Ríos

Leandro Riera en La Red Paraná

Leandro Riera compartió los detalles de Verdes Páginas, su nuevo club de lectura

Ver comentarios

Lo último

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ultimo Momento
AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ovación
Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

La provincia
Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

La escuela de Capacitación Laboral Raúl Jorge Bueno invita a visitar su muestra anual

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Dejanos tu comentario