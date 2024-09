El unipersonal "A toda Costa" llega al Teatro del Círculo Médico

La actriz, que tiene gran trayectoria en programas de radio y televisión, en varias oportunidades habló sobre su infancia y cómo luchó para salir adelante y seguir sus sueños, uno de ellos ser artista. “Mi mamá estaba separada, tenía un hijo de 13 años, era sola, laburante y un día en la parada de un colectivo conoce a un señor que era mi papá. Él se baja del colectivo porque la ve, y le gusta. Eso fue el 16 de octubre, el 17 era el cumpleaños del mejor amigo de mi papá y él cita a mi vieja al día siguiente. Año 76. Le dijo ‘mañana nos vemos’, pero mi mamá cuando llegó a su casa estaba su exmarido. Ella no se podía ir corriendo. Pero fue, tardó tres horas en llegar, mi papá esperó y estuvieron juntos hasta que él se murió. Así empezó su historia de amor. Ellos nunca me hicieron un desprecio pero yo sentía que tenía que irme con mi música a otra parte. Mi viejo era muy complicado, mi mamá hacía lo que podía con ese hombre, y yo decidí venirme para acá”, contó haciendo referencia a Buenos Aires siendo ella oriunda de la ciudad de Córdoba.

Sobre su paso por la radio, desde 2017 forma parte del programa radial El Club del Moro que se emite en La 100, dijo: “Hacer radio me sirvió para salir del cuerpo, lo dejaba en mi casa, trabajaba mi cabeza y empecé a laburar con mi carisma. Para mí fue muy sanador eso, porque cuando yo estaba en el escenario expuesta mucha gente no se reía conmigo, se reía de mí. Me siento más cómoda en el teatro, porque ahí sé las reglas del juego y nada de lo mío en el teatro está librado al azar. Yo no hago teatro porque no tengo nada mejor que hacer, ni siquiera lo hago para ganar dinero, lo hago porque el teatro siempre es un acto de fe”.