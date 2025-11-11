Bandalos Chinos se presentará el sábado 22 de noviembre a las 21 en HUB (25 de Mayo 3428), en el marco de su gira mundial con la que recorre América Latina, Estados Unidos y España. Las últimas entradas pueden adquirirse en la boletería del espacio, en los puntos de venta físicos de Ticketway y en su plataforma online.
Bandalos Chinos llega a Santa Fe con su gira mundial y presenta Vándalos
La banda de Beccar, referente del indie latinoamericano, presentará en la capital santafesina su cuarto disco de estudio, Vándalos. El álbum fue producido junto a Fermín Ugarte —reconocido por su trabajo con Dillom— y grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez. En este nuevo trabajo, el grupo amplía su horizonte sonoro y poético hacia territorios donde lo crudo y lo visceral conviven con la sofisticación y la profundidad de su propuesta musical.
Con los sencillos El Ritmo y Comando Juntar, Bandalos Chinos reafirmó su capacidad para combinar frescura, melancolía y energía en una misma obra. El tour mundial que los trae a Santa Fe consolida su liderazgo dentro del indie de habla hispana, respaldado por una carrera que incluye los discos BACH (2018), Paranoia Pop (2020) y El Big Blue (2022).
La banda llega con un show que promete una experiencia escénica integral, donde la puesta visual y la contundencia sonora son protagonistas. En un año de gran proyección internacional, el grupo continúa afianzando su identidad artística con una propuesta que une pop elegante, letras introspectivas y una conexión genuina con su público.
Entradas
Las localidades están a la venta en:
-
HUB (25 de Mayo 3428)
Tribus Club de Arte (República de Siria 3572)
NEXON Peatonal Santa Fe (San Martín 2637)
NEXON Aristóbulo del Valle (6780)
NEXON Santo Tomé (Av. 7 de Marzo 2091)
NEXON Blas Parera (6980)
NEXON Paraná (Urquiza 1031)
Terco Tour Paraná (25 de Mayo 453)
También pueden adquirirse online en www.ticketway.com.ar o por venta telefónica al 0342-155-764161.