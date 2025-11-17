Uno Entre Rios | Ovación | APBF

La APBF se consagró en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino

El seleccionado de la APBF gritó campeón en el certamen desarrollado en el Club Talleres. Segundo quedó Pancho Ramírez.

17 de noviembre 2025 · 16:50hs
El plantel de la APBF celebrando tras la coronación.

Prensa APBF

El plantel de la APBF celebrando tras la coronación.

Con un desempeño impecable ante su gente, el seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) se coronó campeón en el Campeonato Entrerriano U15 Femenino de Selecciones, que se desarrolló en las instalaciones del estadio Raúl Bibi Gómez del Club Atlético Talleres.

El conjunto anfitrión demostró autoridad y momentos de buen juego para imponerse en los tres compromisos que disputó y levantar el trofeo en condición de local en el certamen que organizó la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). A Santa Elena lo derrotó por 94 a 24, a Concordia por 63 a 38 y a Pancho Ramírez por 56 a 49.

Luis García, la principal opción en Patronato

Segundo quedó Pancho Ramírez, mientras que al podio lo completó Concordia. En el cuarto y último lugar se posicionó Santa Elena.

El plantel de la APBF

Las jugadoras que integraron el equipo campeón fueron Olivia Pietrobon, Emilia Bitar, Narella Acosta, Emilia Luciano, Guadalupe Navarro, Elena Garzón, Ernestina Larghi, Tatiana Villanueva, Fiorella Bustos, Alaia Waigandt, Evangelina Álvarez y Emilia Serfaty. La entrenadora fue Nadia Carrero y su ayudante técnico Camila Carrero.

APBF Campeonato Entrerriano Pancho Ramírez Club Talleres
