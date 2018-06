El rock emergente, un soplo de aire fresco en el panorama sonoro local

El viernes, en el Centro Cultural y de Convenciones Vieja Usina de Paraná tendrá lugar Estado de Emergencia Capítulo 1, con las presentaciones del dúo cordobés Valdés y de los locales Equilátera y Miembro Fantasma. La cita comenzará a las 20, en Gregoria Matorras 861.









Esta es la primera edición del evento de música emergente y tiene lugar en el marco del Ciclo Rock a la Carta, que impulsa la Vieja Usina. Estado de Emergencia es una oportunidad para escuchar propuestas emergentes que se hacen lugar en la escena nacional de los grandes festivales. Esta nueva oleada de música, que aprovecha las plataformas de streaming como Spotify, Bandcamp o Youtube para llegar a grandes públicos, renueva el panorama sonoro argentino con variedad estilística, identidad y calidad.

"Estado de Emergencia es un tema de Equilátera, que hace un juego con la movida emergente, estas bandas que no llegan a ser súper mainstream pero que sí están empujando un poco el nuevo sonido en Argentina, tanto en el rock como en géneros afines", señaló a Escenario Boris Bellmann, integrante de Equilátera, y añadió que es una propuesta nacida de su banda: "La idea es que continúe en el tiempo, que se convierta en un ciclo, que no necesariamente toquemos nosotros sino que nos pongamos de lleno en el lugar de productores como banda".





Embed



Por su parte, Valentino Puig, integrante de Miembro Fantasma, destacó que hay un hilo conductor que une a las tres bandas: "Hay puntos en común, son bandas orientadas a la canción; creo que si bien estamos dentro de lo que es el rock alternativo, tenemos las tres bandas una orientación hacia el pop".

En este sentido, Bellmann precisó: "Arranca el recital Miembro Fantasma, que tiene una impronta más rockera, pero que tiene esa premisa de la canción, una premisa pop. Equilátera vendría a ser el gris, una mezcla a medio camino entre ambos géneros; y Valdez cierra la noche con una propuesta puramente pop con electrónica. La idea es hacer ese pasaje desde un sonido rockero hasta, si es posible, terminar en una fiesta, bailando".

Vale destacar que previo a la presentación de las bandas habrá un Dj Set, a cargo de Vlad Tepes; una feria de discos y un puesto de cerveza artesanal.





La premisa emergente

El movimiento emergente tiene la idea de dejar de lado las divisiones taxativas entre los géneros que se daban en otras épocas. "El pop, más que como estilo musical, como forma de ver la música, te permite meterte a hacer un tema re rockero, después hacer funk, después soul y transitar por varios estilos sin casarte con ninguno", destacó Bellmann.

Y Estado de Emergencia será la muestra cabal de esta premisa, ya que cada banda conjuga estilos distintos generando un sonido difícil de encasillar.

Miembro Fantasma es una banda formada por los hermanos Valentino y Galo Puig, Pablo Soldini y Nahuel Rougier. Tuvo su debut eléctrico en 2018 desde canciones que integrarán trabajo futuro e iniciando una nueva etapa de presentaciones en vivo.

"Antes éramos un dúo electroacústico, así funcionó desde 2015 hasta 2017, Pablo Soldini y yo. El año pasado empezamos a ensayar de una forma más eléctrica, le agregamos bajo y batería. Y hoy somos una banda con influencias británicas como The Cure, Morrisey, The Smiths, y también, a nivel nacional, tenemos influencias de Daniel Melero y Massacre. También tenemos algo de indie y pop, no podemos encasillarnos en un sólo género", explicó Valentino Puig.

En tanto, Equilátera es un trío originado en Paraná en el año 2010. Su primer disco, Kit (2016) es un mix de rock, pop, electro y groove que se destaca por la importancia de los climas y por la experiencia que transcurre en cada uno de sus 10 tracks. Esta producción fue presentada en La Viola Bar, en Buenos Aires, y en escenarios de todo Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

"Equilátera es un proyecto que arrancó hace poco más de siete años, éramos un trío, después fuimos cuatro y ahora somos un trío nuevamente. Cuando fuimos cuarteto grabamos nuestro disco, Kit, un LP. Si bien nos gusta el rock, no tenemos mucho compromiso con el género; cada cual tiene sus gustos e influencias y hace su aporte. También nos gusta el soul y el funk. Ahora que volvimos a ser trío tenemos una guitarra menos, y eso nos hizo orientarnos un poco más a un sonido ochentoso, con uso del sintetizador, justamente después de un disco que fue bastante rockero. Ahora estamos en otra búsqueda, explorando sonidos", señaló Bellmann, y destacó que en esa búsqueda tratan de afinar el oído y escuchar Duran Duran, Tears for Fears, Depeche Mode; "pero no tratando de meternos a hacer esa música exactamente, sino que tratamos de tomar elementos sonoros para empapar nuestras canciones, que nacen como canciones de fogón, con voz y guitarra, y después les vamos metiendo esos condimentos para lograr un determinado sonido".

Finalmente, vale señalar que el dúo de pop y house Valdés irrumpió en la escena cordobesa en 2016, con la edición de su primer disco a través del sello Discos del Bosque, colectivo que comparten junto a proyectos como De La Rivera, Juan Ingaramo, Hipnótica o Rayos Láser. Su álbum debut recibió muy buenas críticas por parte de los medios locales y nacionales y les valió la invitación para abrir los shows de Javiera Mena y Juana Molina.

Gris es el segundo disco de Valdes. Luego de un debut en el que el pop y la electrónica se combinaron de manera instintiva, este nuevo álbum intenta profundizar el vínculo entre los dos responsables creativos del proyecto, los hermanos Edu y Pancho Valdés. Jugando con la dualidad de sus personalidades, Gris es un punto en común entre dos polos aparentemente opuestos y una apuesta por descreer de los absolutismos. Ni blanco ni negro, un camino intermedio que respira pista de baile, pasión depurada por el formato canción y referencias que incluyen r&b, soul, disco y el propio pop contemporáneo hecho en Argentina.

"Valdes viene de tocar en el Lolapalooza, es una banda que les va a gustar mucho a los fans de Stevie Wonder y Michael Jackson", concluyó Bellmann.