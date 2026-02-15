Gimnasia y Estudiantes ante un nuevo clásico de La Plata El clásico platense está programado para este domingo a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima. 15 de febrero 2026 · 08:40hs

Gimnasia y Estudiantes se vuelve a ver a las caras.

Gimnasia y Estudiantes protagonizan este domingo una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Será el 193° enfrentamiento oficial entre ambos, en un mano a mano que tiene al Pincha como claro dominador. El partido está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports.

El Lobo, que viene de perder 2 a 0 con Barracas Central como visitante, se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez, por su parte, está cuarto en la clasificación general de la zona A con ocho unidades (dos triunfos y dos igualdades) y es uno de los ocho invictos que le quedan al certamen. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Deportivo Riestra como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de diciembre del año pasado, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. En aquella ocasión, Estudiantes se quedó con la victoria por 1 a 0 como visitante con un gol de Tiago Palacios. Gimnasia no derrota a su clásico rival desde el 19 de marzo de 2023, cuando lo venció por 2 a 1 en el Bosque en la fecha 8 de la Liga Profesional. Luego jugaron seis partidos, con tres triunfos de Estudiantes y tres empates. Gimnasia vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber Fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 15 de febrero.

: Domingo 15 de febrero. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Juan Carmelo Zerillo.

: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Yael Falcón Pérez.