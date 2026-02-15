Boca Juniors quiere reponerse ante Platense

Este domingo, desde las 19.30, Boca recibe al Calamar por la quinta jornada del certamen en busca de una nueva victoria.

Este domingo, desde las 19.30, Boca recibe a Platense en La Bombonera por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda buscará dejar atrás la mala imagen mostrada ante Vélez en el José Amalfitani y sumar otro triunfo ante su gente. El Calamar, por su parte, quiere prolongar su buen arranque de campeonato dando el golpe en una cancha en la que no pudo ganar desde su regreso a Primera.

Como se viene repitiendo hace varios años, Boca es un equipo cuando juega de local y otro completamente distinto cuando sale de La Bombonera. Así lo indican sus resultados en este Torneo Apertura: ganó sus dos partidos en casa y cayó en sus visitas a Estudiantes y a Vélez. Estos resultados lo colocan sexto en la Zona A, con seis unidades. El choque ante Platense es el primero de una seguidilla de tres seguidos de en Brandsen 805, que serán claves para despegar de una vez por todas en este 2026.

Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A

Claudio Úbeda planea tres modificaciones con respecto al equipo que cayó en Liniers. Milton Delgado le dejaría su lugar al chileno Williams Alarcón; Kevin Zenón haría lo propio con Ángel Romero; y el extremo derecho, lugar que cederá el juvenil Gonzalo Gelini, se lo debaten Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda.

La buena noticia para el Xeneize es que recuperó soldados en la ofensiva. Tanto Edinson Cavani como el propio Janson regresaron a la lista de convocados tras dejar atrás sus respectivas lesiones. Con Miguel Merentiel a disposición, el único delantero que queda por recuperarse es Milton Giménez.

El Calamar, por su parte, arrancó bien un 2026 que lo tendrá disputando la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Aunque viene de caer 1 a 0 ante Independiente, marcha quinto en la zona con siete unidades, producto de dos victorias (Instituto y Talleres) y un empate (Unión). Además, le ganó agónicamente a Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina y espera rival en 16avos de final.

En el plantel del conjunto de Vicente López hay dos futbolistas que están cedidos desde Boca. Ellos son Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, piezas claves en la Reserva bicampeona de Mariano Herrón.

“A Boca hay que jugarle de igual a igual, hay que ser protagonista y no meterse atrás, no importa quién esté enfrente”, reflexionó el zaguero central en la previa del partido.

Desde que regresó a Primera en 2021, Platense perdió en sus tres visitas a La Bombonera (2 a 1 por la Liga Profesional 2022; 3 a 1 por la Liga Profesional 2023 y 3 a 1 por la Copa de la Liga 2023). Su última victoria allí fue un 4 a 0 por el Clausura de 1998, una jornada que aún queda guardada en la retina de los calamares.

La probable formación de Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Platense vs. Boca, por el Torneo Apertura

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.