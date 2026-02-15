Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Uno Entre Rios | La Provincia | Basavilbaso

Daniel Canela, de 40 años, partió el 12 de enero desde el barrio Oeste en Basavilbaso y tras atravesar cinco provincias arribó al extremo norte argentino

15 de febrero 2026 · 11:40hs
Daniel Canela, vecino de Basavilbaso, emprendió un viaje en bicicleta por distintas provincias del país y ya alcanzó el extremo norte argentino, en una travesía que inició a mediados de enero y que continúa sin un itinerario fijo, guiada por el camino y el acompañamiento de quienes se cruzan en su recorrido.

El viaje comenzó el 12 de enero, cuando partió desde su casa del barrio Oeste con la idea de concretar un anhelo personal: recorrer la Argentina sobre dos ruedas. Desde entonces atravesó localidades de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta, hasta arribar en los últimos días a territorio jujeño.

Sin rumbo fijo

La experiencia se organiza jornada a jornada, sin un plan rígido. Los próximos destinos se definen sobre la marcha, entre alternativas que incluyen continuar hacia el norte o iniciar el regreso por otras provincias.

Para sostener la travesía, lleva lo indispensable: carpa, elementos básicos de cocina, un quemador y libros que lo acompañan en los descansos. El recorrido combina el desafío físico con el contacto directo con los paisajes y las comunidades que encuentra en cada parada, publica FM Riel.

Daniel es chef profesional y se desempeña como jefe de cocina en un restaurante de Concepción del Uruguay. El viaje lo planificó algunos meses antes, junto a su bicicleta y una mochila que carga con carpa, elementos de cocina, un quemador y varios libros, para alimentar su gusto por la lectura en medio de lo que define como “los mejores paisajes del mundo”.

A lo largo del camino, resalta la solidaridad de vecinos e instituciones que le ofrecieron lugares para descansar, alimentos y apoyo para continuar. Ese acompañamiento se volvió una constante que refuerza el sentido del viaje y lo impulsa a seguir adelante.

La travesía continúa abierta y se construye día a día, con el objetivo de conocer el país desde la ruta y convertir en realidad un sueño personal que avanza al ritmo del pedaleo.

